***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 19.820.990 16.939.537Satışların Maliyeti20 -18.293.664 -17.848.663TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.527.326 -909.126BRÜT KAR (ZARAR)1.527.326 -909.126Genel Yönetim Giderleri21 -353.932 -328.237Pazarlama Giderleri21 -193.450 -119.287Araştırma ve Geliştirme Giderleri21 -9.712 -10.095Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 175.207 135.027Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -1.759.656 -484.420ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-614.217 -1.716.138Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 222 -45Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar9 9.542 -168.432FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-604.453 -1.884.615Finansman Gelirleri24 2.222.063 733.944Finansman Giderleri24 -2.577.662 -1.647.132SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-960.052 -2.797.803Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri218.982 548.718Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -5.353 -2.360Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri224.335 551.078SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-741.070 -2.249.085DÖNEM KARI (ZARARI)-741.070 -2.249.085Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar19.425 15.925Ana Ortaklık Payları-760.495 -2.265.010Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Nominal değeri 1 kr. olan pay başına kazanç (zarar) (kr.) -3,04000000 -9,04000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-449.584 -2.342.625Dönem Karı (Zararı)-741.070 -2.249.085Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.362.139 2.042.807Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10, 11 192.934 186.165Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 1.003.880Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 0 1.003.880Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler14 70.632 55.215Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler24 54.280 203.301Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-65.011 -496.073Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler347.810 199.859Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler9 -9.542 168.432Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-218.982 -548.718Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler23 -222 45Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler24 1.936.081 1.227.704Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler54.159 42.997İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.000.884 -2.108.431Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.028.057 370.711Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-59.722 1.253.932Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.261.993 -457.490Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.684.488 3.164.236Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.382.277 -6.142.795Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-761.798 -448.186Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-587.103 151.161Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-379.815 -2.314.709Vergi İadeleri (Ödemeleri)-7.650 -4.616Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-62.119 -23.300YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-173.908 -199.401Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-400Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri306Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri306Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-253.814 -319.401Alınan Temettüler9 80.000 120.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.740.966 2.361.976Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 10.343.922 9.654.728Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -8.270.806 -7.052.976Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -20.761 -18.710Türev Araçlardan Nakit Girişleri244.735 79.352Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-566.406 -171.497Ödenen Temettüler-20.020 0Ödenen Faiz-493.811 -305.470Alınan Faiz524.113 176.549YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.117.474 -180.050Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi24 64.881 495.705NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.182.355 315.655DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17.506.177 8.740.795DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18.688.532 9.056.450Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 21.144.505 19.825.292Ticari Alacaklar6 3.757.556 1.735.549İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6, 27 525.729 324.555İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar3.231.827 1.410.994Diğer Alacaklar7 22.590 18.690İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar22.590 18.690Türev Araçlar17 1.617.336 380.129Stoklar8 11.385.118 7.700.630Peşin Ödenmiş Giderler12 124.392 233.614Diğer Dönen Varlıklar13 1.039.735 769.242ARA TOPLAM39.091.232 30.663.146TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR39.091.232 30.663.146DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4.096 3.696Türev Araçlar17 112.669 87.883Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar9 1.257.210 1.326.490Maddi Duran Varlıklar10 21.973.702 21.875.889Kullanım Hakkı Varlıkları199.664 199.005Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 60.950 62.369Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar60.950 62.369Peşin Ödenmiş Giderler12 108.138 134.786Ertelenmiş Vergi Varlığı25 5.271.919 5.002.427Diğer Duran Varlıklar13 1.707.538 1.812.831TOPLAM DURAN VARLIKLAR30.695.886 30.505.376TOPLAM VARLIKLAR69.787.118 61.168.522KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 4.502.475 2.097.808Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 9.381.865 6.403.937Ticari Borçlar6 20.521.975 14.137.468İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6, 27 391.607 218.486İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar20.130.368 13.918.982Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 102.436 151.927Diğer Borçlar16 43.295 64.113İlişkili Taraflara Diğer Borçlar16, 27 0 30.763İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar43.295 33.350Türev Araçlar17 159.070 762.828Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)48.353 129.254Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 162 2.459Kısa Vadeli Karşılıklar14 194.318 142.088Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar52.149 24.572Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar142.169 117.516Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 3.915.635 4.448.646ARA TOPLAM38.869.584 28.340.528TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER38.869.584 28.340.528UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 19.773.947 20.743.323Türev Araçlar17 62.145 45.490Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10.913 9.504Uzun Vadeli Karşılıklar14 342.121 356.405Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar342.121 356.405Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler729 747TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER20.189.855 21.155.469TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER59.059.439 49.495.997ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar10.512.638 11.446.401Ödenmiş Sermaye19 250.419 250.419Sermaye Düzeltme Farkları19 1.344.243 1.344.243Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)7.501.206 7.477.416Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)7.439.187 7.439.187Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)7.447.028 7.447.028Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-7.841 -7.841Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar48.051 48.051Yabancı Para Çevrim Farkları13.968 -9.822Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.110.566 -1.913.508Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-2.441.885 -2.243.649Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-2.441.885 -2.243.649Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar331.319 330.141Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler503.343 503.343Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 3.784.488 6.277.999Net Dönem Karı veya Zararı-760.495 -2.493.511Kontrol Gücü Olmayan Paylar215.041 226.124TOPLAM ÖZKAYNAKLAR10.727.679 11.672.525TOPLAM KAYNAKLAR69.787.118 61.168.522Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler250.419 1.344.243 6.425.788 -6.897 6.418.891 18.245 6.437.136 3.192 -2.100.116 -2.100.116 246.619 -1.850.305 503.343 5.752.162 525.837 6.277.999 12.962.835 173.705 13.136.540Transferler525.837 -525.837 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)14.378 -106.994 -106.994 9.492 -83.124 -2.265.010 -2.265.010 -2.348.134 2.765 -2.345.369Dönem Karı (Zararı)-2.265.010 -2.265.010 -2.265.010 15.925 -2.249.085Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)14.378 -106.994 -106.994 9.492 -83.124 -83.124 -13.160 -96.284Dönem Sonu Bakiyeler250.419 1.344.243 6.425.788 -6.897 6.418.891 18.245 6.437.136 17.570 -2.207.110 -2.207.110 256.111 -1.933.429 503.343 6.277.999 -2.265.010 4.012.989 10.614.701 176.470 10.791.171Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler250.419 1.344.243 7.447.028 -7.841 7.439.187 48.051 7.487.238 -9.822 -2.243.649 -2.243.649 330.141 -1.923.330 503.343 6.277.999 -2.493.511 3.784.488 11.446.401 226.124 11.672.525Transferler-2.493.511 2.493.511 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)23.790 -198.236 -198.236 1.178 -173.268 -760.495 -760.495 -933.763 8.937 -924.826Dönem Karı (Zararı)-760.495 -760.495 -760.495 19.425 -741.070Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)23.790 -198.236 -198.236 1.178 -173.268 -173.268 -10.488 -183.756Kar Payları-20.020 -20.020Dönem Sonu Bakiyeler250.419 1.344.243 7.447.028 -7.841 7.439.187 48.051 7.487.238 13.968 -2.441.885 -2.441.885 331.319 -2.096.598 503.343 3.784.488 -760.495 3.023.993 10.512.638 215.041 10.727.679Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-741.070 -2.249.085DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-183.756 -96.284Yabancı Para Çevrim Farkları23.790 14.378Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-253.881 -142.332Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-253.881 -142.332Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar1.178 9.492Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)9 1.178 9.492Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler45.157 22.178Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri45.157 22.178DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-183.756 -96.284TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-924.826 -2.345.369Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar8.937 2.765Ana Ortaklık Payları-933.763 -2.348.134http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934738BIST