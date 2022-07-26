***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Finansal Takvim
26.07.2022 19:07
***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Açıklama
Şirketimiz 2022 yılı 2. Çeyrek Finansal Sonuçları 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü KAP'ta yayınlanacaktır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
01/01/2022 30/06/2022 15/08/2022
3. Çeyrek
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047900
BIST
18:052.537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -11,37
|Açılış
|: 2.558
|
|Önceki Kapanış
|: 2.548
|
2.566
En Düşük
2.535
18:0517,8657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0936
|Açılış
|: 17,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9050
|
17,8786
En Düşük
17,7280
18:0518,1338
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0674
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3100
|
18,2986
En Düşük
18,0114
18:05986,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,59
|Açılış
|: 986,66
|
|Önceki Kapanış
|: 983,07
|
992,33
En Düşük
980,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KAPLM
|64,90
|24.794.576
|% 10,00
|
|DOBUR
|57,75
|17.313.869
|% 10,00
|
|BMSCH
|13,10
|78.850.327
|% 9,99
|
|EMNIS
|33,02
|1.298.974
|% 9,99
|
|INTEM
|80,45
|65.520.281
|% 9,98
|
|KLRHO
|16,11
|175.581.077
|% -10,00
|
|SANEL
|10,00
|5.759.310
|% -9,99
|
|UFUK
|83,00
|4.517.105
|% -7,21
|
|CEOEM
|10,07
|16.197.607
|% -5,00
|
|RTALB
|9,70
|158.645.131
|% -5,00
|
|THYAO
|49,00
|4.120.471.247
|% -1,09
|
|EKGYO
|3,19
|1.764.233.810
|% 0,63
|
|YKBNK
|4,75
|1.295.493.240
|% -1,25
|
|EREGL
|27,58
|1.278.449.120
|% -3,02
|
|GARAN
|15,09
|1.225.268.260
|% -3,58
|
|EKGYO
|3,19
|1.764.233.810
|% 0,63
|
|SKBNK
|1,54
|643.002.385
|% 3,36
|
|YKBNK
|4,75
|1.295.493.240
|% -1,25
|
|TSKB
|2,50
|652.588.027
|% 2,88
|
|ODAS
|3,73
|608.478.111
|% -1,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8538
|17,8721
|% 0,56
|
|Euro
|18,0964
|18,1348
|% -0,36
|
|Sterlin
|21,4174
|21,5248
|% 0,29
|
|Frank
|18,4646
|18,5758
|% 0,59
|
|Riyal
|4,7394
|4,7632
|% 0,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|-2,13
|
|Altın Gr.
|987
|987
|3,92
|
|Cumhuriyet
|6.626
|6.726
|16,00
|
|Tam
|6.644
|6.718
|2,00
|
|Yarım
|3.237
|3.285
|2,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.642
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,63
|18,66
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,70
|0,15
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,25
|