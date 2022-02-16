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***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler

16.02.2022 18:25
***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler


***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

2022 Yılı beklentilerimiz aşağıda yer almaktadır  
Akdeniz Kompleks Marjı 
Akdeniz Kompleks Rafineri Marjı beklentisi 2– 3 $/v
Tüpraş Net Marjı 
Net Tüpraş Rafineri Marjı beklentisi 4 – 5 $/v
Operasyonel Hedefler
Kapasite kullanım: %90-95
Üretim: ~26-27 milyon ton
Toplam Satış: ~28-29 milyon ton
Yatırımlar
Toplam yatırımlar beklentisi ~300 Milyon $
Yatırımlarımızın yaklaşık %45'i enerji verimliliği ve çevre projeleri olmak üzere sürdürülebilirlik odaklıdır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi KAP'da yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002152


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RALYH 7,70 15.901.185 % 10,00  
UZERB 50,60 340.757 % 10,00  
MERIT 32,00 60.642.885 % 9,97  
ARMDA 63,45 4.325.914 % 9,97  
DESA 11,84 11.795.761 % 9,94  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,5879 13,5895 % -0,05  
Euro 15,4805 15,5149 % 0,22  
Sterlin 18,4274 18,5198 % 0,41  
Frank 14,6939 14,7824 % 0,41  
Riyal 3,6120 3,6302 % -0,02  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.869 1.869 -3,73  
Altın Gr. 818 818 8,02  
Cumhuriyet 5.413 5.495 3,00  
Tam 5.389 5.523 2,55  
Yarım 2.604 2.672 1,24  
Çeyrek 1.306 1.336 0,62  
Gümüş.Ons 23,47 23,49 -0,16  
Gümüş Gr. 10,28 10,29 -0,05  
B. Petrol 92,87 92,87 1,12  
Seans Raporu 18:05
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