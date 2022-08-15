***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
15.08.2022 18:27
***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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09.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2022 Yılı beklentilerimiz aşağıda yer almaktadır
Tüpraş Net Rafineri Marjı
Net Tüpraş Rafineri Marjı beklentisi 13 – 14 $/v (önceki: 8 - 9 $/v)
Operasyonel Hedefler
Kapasite kullanım: %90-95 (değişiklik yok)
Üretim: ~26-27 milyon ton (değişiklik yok)
Toplam Satış: ~28-29 milyon ton (değişiklik yok)
Yatırımlar
Toplam yatırımlar beklentisi ~200 Milyon $ (önceki: 300 Milyon $)
Yatırımlarımızın yaklaşık %45'i enerji verimliliği ve çevre projeleri olmak üzere sürdürülebilirlik odaklıdır.
Net Rafineri Marjı
Net Rafineri Marjı beklentimiz hazırlanırken, petrol ürünlerinde gözlemlenen arz kaynaklı problemlerin 2022 yılı boyunca süreceği varsayılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055585
BIST
18:052.857
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -7,07
|Açılış
|: 2.875
|
|Önceki Kapanış
|: 2.864
|
2.885
En Düşük
2.845
18:0517,9575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0254
|Açılış
|: 18,0160
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9920
|
17,9704
En Düşük
17,8981
18:0518,2655
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,1354
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4450
|
18,4337
En Düşük
18,2529
18:051.029,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -10,17
|Açılış
|: 1.029,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.039,38
|
1.040,84
En Düşük
1.023,91
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMENT
|41,20
|2.640.220
|% 9,98
|
|CMBTN
|240,30
|5.927.480
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,73
|268.946.113
|% 9,97
|
|MANAS
|26,08
|74.629.422
|% 9,95
|
|COSMO
|22,98
|5.398.622
|% 9,95
|
|KAPLM
|60,75
|2.265.521
|% -10,00
|
|BARMA
|43,12
|548.379.772
|% -9,98
|
|GZNMI
|62,85
|81.376.542
|% -9,96
|
|INTEM
|80,15
|6.087.179
|% -8,45
|
|VKFYO
|5,91
|22.709.140
|% -7,08
|
|THYAO
|63,60
|5.281.619.548
|% 1,92
|
|AKBNK
|10,22
|1.871.830.199
|% 2,20
|
|GSRAY
|6,64
|1.721.093.114
|% 0,91
|
|ODAS
|4,44
|1.668.958.134
|% 9,90
|
|GARAN
|18,30
|1.668.400.808
|% 3,10
|
|ODAS
|4,44
|1.668.958.134
|% 9,90
|
|EKGYO
|3,52
|1.328.367.923
|% -0,56
|
|YKBNK
|5,48
|1.576.658.518
|% 0,74
|
|GSRAY
|6,64
|1.721.093.114
|% 0,91
|
|DOHOL
|4,39
|1.082.276.836
|% -5,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9492
|17,9570
|% 0,14
|
|Euro
|18,2491
|18,2681
|% -0,72
|
|Sterlin
|21,6088
|21,7172
|% -0,39
|
|Frank
|18,8965
|19,0103
|% -0,40
|
|Riyal
|4,7652
|4,7891
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-21,39
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.029
|-10,74
|
|Cumhuriyet
|6.860
|6.964
|-78,00
|
|Tam
|6.897
|6.965
|-27,00
|
|Yarım
|3.361
|3.405
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.702
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,30
|20,33
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,74
|-0,30
|
|B. Petrol
|94,78
|94,78
|-3,37
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -20, 55 kaybederek (% -0.67 ) 3, 066
-
17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, EKGYO, YKBNK
-
17:59XU100
Endeks 2, 856 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 28 altında . İşlem hacmi 36, 933.00 milyon TL de
-
17:59MEGAP
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 647, 368 adet işlem
-
17:59MEGAP
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 647, 368 adet işlem