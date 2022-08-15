***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2022 Yılı beklentilerimiz aşağıda yer almaktadırTüpraş Net Rafineri MarjıNet Tüpraş Rafineri Marjı beklentisi 13 – 14 $/v (önceki: 8 - 9 $/v)Operasyonel HedeflerKapasite kullanım: %90-95 (değişiklik yok)Üretim: ~26-27 milyon ton (değişiklik yok)Toplam Satış: ~28-29 milyon ton (değişiklik yok)YatırımlarToplam yatırımlar beklentisi ~200 Milyon $ (önceki: 300 Milyon $)Yatırımlarımızın yaklaşık %45'i enerji verimliliği ve çevre projeleri olmak üzere sürdürülebilirlik odaklıdır.Net Rafineri MarjıNet Rafineri Marjı beklentimiz hazırlanırken, petrol ürünlerinde gözlemlenen arz kaynaklı problemlerin 2022 yılı boyunca süreceği varsayılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055585BIST