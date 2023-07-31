***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
31.07.2023 18:21
***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2023 Yılı beklentilerimiz aşağıda yer almaktadır
Tüpraş Net Rafineri Marjı
Net Tüpraş Rafineri Marjı beklentisi 10 – 11 $/v (önceki: 11 - 12 $/v)
Operasyonel Hedefler
Kapasite kullanım: %85-90 (değişiklik yok)
Üretim: ~24-25 milyon ton (değişiklik yok)
Toplam Satış: ~29-30 milyon ton (önceki ~28-29 milyon ton)
Yatırımlar
Toplam yatırımlar beklentisi ~350 Milyon $ (değişiklik yok)
Yatırımlarımızın yaklaşık %60'ı sürdürülebilirlik odaklıdır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177642
BIST