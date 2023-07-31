***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.02.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2023 Yılı beklentilerimiz aşağıda yer almaktadırTüpraş Net Rafineri MarjıNet Tüpraş Rafineri Marjı beklentisi 10 – 11 $/v (önceki: 11 - 12 $/v)Operasyonel HedeflerKapasite kullanım: %85-90 (değişiklik yok)Üretim: ~24-25 milyon ton (değişiklik yok)Toplam Satış: ~29-30 milyon ton (önceki ~28-29 milyon ton)YatırımlarToplam yatırımlar beklentisi ~350 Milyon $ (değişiklik yok)Yatırımlarımızın yaklaşık %60'ı sürdürülebilirlik odaklıdır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177642BIST