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***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

14.10.2022 18:35
***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurtiçinde borçlanma aracı İhraç Belgesinin SPK onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 08.08.2022
İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 15.09.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 13.10.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 13.10.2023

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.10.2022 tarih ve 2022/55 sayılı Haftalık Bülteninde, 15.09.2022 tarihli açıklamamıza konu olan, yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 1 yılık dönem içerisinde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilebilecek toplam 5.000.000.000 Türk Lirası tutarına kadar tahvil ya da finansman bonosu ihraç edilmesine ilişkin başvurumuzun onaylandığı ilan edilmiş olup onaylı ihraç belgesi ve başvuru formu ekte yer almaktadır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 basvuru_formu.pdf
EK: 2 ihrac_belgesi_onayli.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072345


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Tam 6.650 6.732 -58,00  
Yarım 3.240 3.288 -32,00  
Çeyrek 1.623 1.643 -16,00  
Gümüş.Ons 18,12 18,15 -0,75  
Gümüş Gr. 10,89 10,91 -0,37  
B. Petrol 92,18 92,18 -2,39  
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