Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

01.03.2021 21:17



***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İlişkili Taraf İşlemleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 1 Mart 2021 tarihli kararı ile SPK nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, OPET Petrolcülük A.Ş ve Tupras Trading LTD ile Şirketimiz arasındaki işlemlere ilişkin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Rapor" hazırlanarak onaylanmıştır. Raporun sonuç kısmı aşağıda verilmektedir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Tebliğ'in (Tebliğ) 10. Maddesine istinaden Şirketimizin OPET Petrolcülük A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden mamul satış işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan 2020 yılı finansal tablolarda yer alan hasılat tutarına olan oranının %10'undan fazlasına ulaşması ve 2021 yılında da bu limitin üzerinde aynı koşullarda ilişkili taraf işlemi gerçekleşeceğinin beklenmesi neticesinde, işbu raporda  OPET Petrolcülük A.Ş. ile yapılan işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşulları karşısındaki durumu hakkında bilgi sunulmuştur.
Ek olarak, Şirketimizin %100 iştiraki Tupras Trading LTD ile yaygın ve süreklilik arz eden petrol ürünü satışı ve petrol ürünü ile ham petrol alımı işlemlerinin 2021 hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarda yer alan hasılat/satılan malın maliyeti tutarının %10'unu aşması öngörülmekte olup, işbu raporda Tupras Trading LTD ile 2021 yılı içerisinde yapılması öngörülen işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşullarına uygunluğu hakkında bilgi sunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914286


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.527
Değişim :  3,81% |  56,06
Açılış :  1.492  
Önceki Kapanış :  1.471  
En Yüksek
1.527 En Düşük
1.491
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VAKFN 17,71 5.077.103 % 10,00  
OTKAR 392,70 309.097.599 % 10,00  
UZERB 71,50 1.180.442 % 10,00  
NTHOL 4,84 205.132.542 % 10,00  
MAALT 255,20 68.117.805 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,2720 7,2776 % -0,25  
Euro 8,7632 8,7841 % -0,07  
Sterlin 10,1286 10,1794 % -1,77  
Frank 7,9424 7,9903 % -2,30  
Riyal 1,9395 1,9492 % -1,74  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.724 1.725 0,57  
Altın Gr. 404 404 -8,26  
Cumhuriyet 2.697 2.738 -98,00  
Tam 2.685 2.755 -92,97  
Yarım 1.298 1.332 -44,97  
Çeyrek 651 666 -22,49  
Gümüş.Ons 26,51 26,53 0,03  
Gümüş Gr. 6,20 6,20 -0,01  
B. Petrol 63,33 63,33 0,03  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru