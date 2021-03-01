***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 1 Mart 2021 tarihli kararı ile SPK nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, OPET Petrolcülük A.Ş ve Tupras Trading LTD ile Şirketimiz arasındaki işlemlere ilişkin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Rapor" hazırlanarak onaylanmıştır. Raporun sonuç kısmı aşağıda verilmektedir.Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Tebliğ'in (Tebliğ) 10. Maddesine istinaden Şirketimizin OPET Petrolcülük A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden mamul satış işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan 2020 yılı finansal tablolarda yer alan hasılat tutarına olan oranının %10'undan fazlasına ulaşması ve 2021 yılında da bu limitin üzerinde aynı koşullarda ilişkili taraf işlemi gerçekleşeceğinin beklenmesi neticesinde, işbu raporda OPET Petrolcülük A.Ş. ile yapılan işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşulları karşısındaki durumu hakkında bilgi sunulmuştur.Ek olarak, Şirketimizin %100 iştiraki Tupras Trading LTD ile yaygın ve süreklilik arz eden petrol ürünü satışı ve petrol ürünü ile ham petrol alımı işlemlerinin 2021 hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarda yer alan hasılat/satılan malın maliyeti tutarının %10'unu aşması öngörülmekte olup, işbu raporda Tupras Trading LTD ile 2021 yılı içerisinde yapılması öngörülen işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşullarına uygunluğu hakkında bilgi sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914286BIST