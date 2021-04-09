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***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

09.04.2021 19:16



***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Konuyu düzeltme : Esas Sözleşme Değişikliği tescil edilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.01.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 01.02.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 11.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 09.04.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2025 yılına uzatılmasına ilişkin esas sözleşme değişikliği 09.04.2021 tarihinde tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926386


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