***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
13.10.2023 08:13
***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından, Şirketimizin Uzun Vadeli Yabancı Para Cinsinden kredi notu "B" den "B+"ya yükseltilmiş, görünümü ise "Durağan" olarak belirlenmiştir.
Söz konusu kredi derecelendirmesine ilişkin bilgi internet sitemizde açıklanacaktır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205581
BIST
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11:328.150
En Düşük
|Değişim
|: -1,33%
|| -109,75
|Açılış
|: 8.242
|
|Önceki Kapanış
|: 8.259
|
8.127
En Yüksek
8.242
11:3227,8017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0760
|Açılış
|: 27,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,7900
|
27,8897
En Düşük
27,6781
11:3229,3731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1024
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4513
En Düşük
29,1779
11:321.684,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 17,93
|Açılış
|: 1.684,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.666,37
|
1.684,94
En Düşük
1.663,40
BIST En Aktif Hisseler11:30
|MRSHL
|1.355,80
|202.369.108
|% 10,00
|
|BMSTL
|53,90
|45.795.893
|% 10,00
|
|MAALT
|901,30
|41.595.247
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.208,70
|41.276.029
|% 9,99
|
|VERUS
|235,90
|21.494.427
|% 9,98
|
|CASA
|147,50
|6.789.425
|% -9,95
|
|TETMT
|2.115,00
|949.635
|% -9,54
|
|MIATK
|490,00
|24.965.990
|% -9,26
|
|ENSRI
|35,12
|201.998.243
|% -9,25
|
|IHAAS
|16,52
|142.381.701
|% -8,68
|
|THYAO
|221,90
|1.982.418.599
|% -1,42
|
|BRSAN
|972,60
|1.947.171.922
|% -1,59
|
|ASELS
|43,50
|1.441.061.436
|% 0,93
|
|YKBNK
|18,93
|1.394.321.526
|% -2,22
|
|TUPRS
|146,10
|1.236.996.669
|% -0,75
|
|ZOREN
|6,35
|742.961.032
|% 0,32
|
|EKGYO
|7,79
|586.548.650
|% -1,77
|
|YKBNK
|18,93
|1.394.321.526
|% -2,22
|
|ODAS
|13,46
|785.221.055
|% -0,52
|
|KATMR
|3,00
|129.378.495
|% 0,67
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7938
|27,7988
|% 0,26
|
|Euro
|29,3619
|29,3762
|% 0,36
|
|Sterlin
|33,8521
|34,0219
|% 0,57
|
|Frank
|30,5380
|30,7220
|% 0,45
|
|Riyal
|7,3923
|7,4293
|% 0,29
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|15,46
|
|Altın Gr.
|1.683
|1.683
|16,96
|
|Cumhuriyet
|11.610
|11.786
|20,00
|
|Tam
|11.397
|11.490
|63,00
|
|Yarım
|5.716
|5.767
|32,00
|
|Çeyrek
|2.849
|2.883
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|22,16
|22,18
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|19,76
|19,80
|0,32
|
|B. Petrol
|87,95
|87,95
|1,95
|