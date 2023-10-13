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***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

13.10.2023 08:13
***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından, Şirketimizin Uzun Vadeli Yabancı Para Cinsinden kredi notu "B" den "B+"ya  yükseltilmiş, görünümü ise "Durağan" olarak belirlenmiştir.
Söz konusu kredi derecelendirmesine ilişkin bilgi internet sitemizde açıklanacaktır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205581


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Altın Gr. 1.683 1.683 16,96  
Cumhuriyet 11.610 11.786 20,00  
Tam 11.397 11.490 63,00  
Yarım 5.716 5.767 32,00  
Çeyrek 2.849 2.883 15,00  
Gümüş.Ons 22,16 22,18 0,35  
Gümüş Gr. 19,76 19,80 0,32  
B. Petrol 87,95 87,95 1,95  
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