***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2









***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliYönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerBildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) Muharrem Hilmi Kayhan Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Kamil Ömer Bozer Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Muharrem Hilmi Kayhan Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Yağız Eyüboğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Doğan Korkmaz Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Ayşe Canan Ediboğlu Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Erol Memioğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Yürütme Komitesi Mehmet Ömer Koç Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Yürütme Komitesi Mustafa Rahmi Koç Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Yürütme Komitesi Yıldırım Ali Koç Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Yürütme Komitesi Semahat Sevim Arsel Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Yürütme Komitesi Caroline Nicole Koç Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834429BIST