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***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

01.10.2021 18:30



***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş:
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
02/08/2021
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
31/07/2023
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
01/10/2021
Açıklama

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA) tarafından yapılan "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Dönemsel Revizyon Raporu" tamamlanmıştır.
01.10.2021 tarihi itibariyle Şirketimizin Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 9.62 (%96,24) olarak güncellenmiştir.
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notumuzun alt başlıklar itibariyle dağılımı aşağıda verilmektedir.
Kurumsal Yönetim Derecelendirmesine ilişkin SAHA'nın hazırlamış olduğu rapor ekte bilgilerinize sunulmaktadır. Ayrıca bu rapor Şirketimizin www.tupras.com.tr internet sitesinde yayınlanacaktır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu

Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
95,53 97,24 99,51 94,63 96,24




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966191


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Tam 3.295 3.378 9,70  
Yarım 1.592 1.634 4,70  
Çeyrek 799 817 2,35  
Gümüş.Ons 22,47 22,49 0,31  
Gümüş Gr. 6,40 6,40 0,06  
B. Petrol 78,04 78,04 -0,27  
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