***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİzmir Rafinerisindeki üniteler önceden duyurulan takvime uygun olarak kademeli olarak devreye alınmaktadır. Şirketimiz, tüm rafineri ve ofis sahalarında Covid-19 salgınına ilişkin resmi makamlar tarafından önerilen ve gerekli görülen tüm tedbirleri almakta ve uygulamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853614BIST