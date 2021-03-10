***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.03.2021 19:54
***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulunda Mart 2019'dan bu yana görev yapmakta olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Sn. Zafer Sönmez, bu görevinden kendi isteği ile ayrılmıştır.
4 Mart 2021 tarihli özel durum açıklamamızla paylaştığımız genel kurul bilgilendirme dokümanında belirtildiği üzere, 12 kişilik yönetim kurulumuzda en az dört bağımsız üyeye yer verilmesi gerekmekte olup, Sn. Muharrem Hilmi Kayhan, Sn. Ayşe Canan Ediboğlu, Sn. Kamil Ömer Bozer ve Sn. Tufan Erginbilgiç Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak 31 Mart 2021 tarihinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulacaktır. Esas sözleşmenin 10'uncu maddesi uyarınca Şirketimiz C Grubu payının sahibi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından gösterilecek yönetim kurulu üye adayı ise henüz bildirilmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917040
BIST
18:051.565
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 15,79
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.549
|
1.566
En Düşük
1.551
18:057,5258
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -0,0814
|Açılış
|: 7,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6300
|
7,6703
En Düşük
7,5176
18:058,9648
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -0,1040
|Açılış
|: 8,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1129
En Düşük
8,9508
18:05415,52
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -4,71
|Açılış
|: 415,74
|
|Önceki Kapanış
|: 420,23
|
422,18
En Düşük
415,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CLEBI
|279,40
|271.893.532
|% 10,00
|
|POLTK
|375,20
|5.136.609
|% 10,00
|
|MERIT
|303,60
|2.758.399
|% 10,00
|
|YBTAS
|19.796,70
|1.493.582
|% 10,00
|
|PKENT
|2.509,10
|23.900.153
|% 10,00
|
|FRIGO
|31,06
|2.646.753
|% -9,97
|
|MZHLD
|39,74
|813.043
|% -6,10
|
|BRMEN
|2,45
|202.540
|% -5,77
|
|NIBAS
|26,60
|95.800.949
|% -5,07
|
|VKFYO
|9,32
|165.533.165
|% -4,90
|
|GARAN
|9,17
|3.037.819.399
|% 1,66
|
|SASA
|46,46
|1.553.137.434
|% 9,99
|
|PETKM
|6,23
|1.215.806.739
|% -0,16
|
|KRDMD
|7,67
|1.174.174.919
|% 3,93
|
|GUBRF
|82,55
|1.102.496.456
|% 1,85
|
|GARAN
|9,17
|3.037.819.399
|% 1,66
|
|PETKM
|6,23
|1.215.806.739
|% -0,16
|
|EKGYO
|2,38
|460.905.843
|% -0,83
|
|KRDMD
|7,67
|1.174.174.919
|% 3,93
|
|ODAS
|3,87
|561.523.023
|% -1,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5200
|7,5258
|% -1,07
|
|Euro
|8,9521
|8,9648
|% -1,15
|
|Sterlin
|10,4176
|10,4698
|% -1,25
|
|Frank
|8,0388
|8,0872
|% -1,63
|
|Riyal
|1,9989
|2,0089
|% -1,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|2,37
|
|Altın Gr.
|416
|416
|-4,62
|
|Cumhuriyet
|2.768
|2.810
|-32,00
|
|Tam
|2.755
|2.825
|-38,39
|
|Yarım
|1.332
|1.366
|-18,57
|
|Çeyrek
|668
|683
|-9,28
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,02
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,29
|-0,05
|
|B. Petrol
|67,16
|67,16
|-0,36
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:57VERUS
Yüzde 9.89 oranında artışla 65.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 330, 574 adet işlem
-
17:56EUKYO
Yüzde 8.09 oranında artışla 4.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 256, 520 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, KOZAL, PGSUS
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 28 artarak (% 0.76 ) 1, 369
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KAREL, PARSN, KSTUR, SASA, VAKKO, MERIT, TMSN, KRVGD, SELEC, BFREN