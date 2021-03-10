***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulunda Mart 2019'dan bu yana görev yapmakta olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Sn. Zafer Sönmez, bu görevinden kendi isteği ile ayrılmıştır.4 Mart 2021 tarihli özel durum açıklamamızla paylaştığımız genel kurul bilgilendirme dokümanında belirtildiği üzere, 12 kişilik yönetim kurulumuzda en az dört bağımsız üyeye yer verilmesi gerekmekte olup, Sn. Muharrem Hilmi Kayhan, Sn. Ayşe Canan Ediboğlu, Sn. Kamil Ömer Bozer ve Sn. Tufan Erginbilgiç Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak 31 Mart 2021 tarihinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulacaktır. Esas sözleşmenin 10'uncu maddesi uyarınca Şirketimiz C Grubu payının sahibi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından gösterilecek yönetim kurulu üye adayı ise henüz bildirilmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917040BIST