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***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

03.06.2021 22:12



***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz yönetim kurulunda 31 Mart 2021 tarihinden bu yana görev yapmakta olan C Grubu pay sahibi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) temsilcisi Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Fatih Kılınç'ın yönetim kurulu üyeliğinden kendi isteği ile ayrılma talebi Şirketimize iletilmiştir. 
Esas sözleşmemizin 10'uncu maddesi uyarınca Şirketimiz C Grubu pay sahibi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından aday gösterilecek yeni yönetim kurulu üye adayı Şirketimize henüz bildirilmemiştir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939991


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