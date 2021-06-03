***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulunda 31 Mart 2021 tarihinden bu yana görev yapmakta olan C Grubu pay sahibi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) temsilcisi Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Fatih Kılınç'ın yönetim kurulu üyeliğinden kendi isteği ile ayrılma talebi Şirketimize iletilmiştir.Esas sözleşmemizin 10'uncu maddesi uyarınca Şirketimiz C Grubu pay sahibi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından aday gösterilecek yeni yönetim kurulu üye adayı Şirketimize henüz bildirilmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939991BIST