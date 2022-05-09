***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.05.2022 11:47
***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2022 – 31.03.2022 dönemine ilişkin üç aylık konsolide özet finansal tabloları ile ara dönem faaliyet raporu bugün kamuya açıklanmış olup, ilgili dokümanlar, basın bülteni ve bu döneme ilişkin yatırımcı sunumu Şirketimiz internet sitesinde (www.tupras.com.tr) yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi KAP'da yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027697
BIST
12:282.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 5,25
|Açılış
|: 2.462
|
|Önceki Kapanış
|: 2.459
|
2.481
En Düşük
2.457
12:2814,9926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0476
|Açılış
|: 15,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
14,9956
En Düşük
14,9241
12:2815,7825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0083
|Açılış
|: 15,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
15,8045
En Düşük
15,7132
12:28899,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -5,96
|Açılış
|: 899,25
|
|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,59
En Düşük
897,28
BIST En Aktif Hisseler12:28
|ETILR
|10,12
|8.319.982
|% 10,00
|
|BOSSA
|52,50
|14.700.513
|% 9,97
|
|UFUK
|41,72
|1.663.314
|% 9,96
|
|BRKSN
|9,84
|2.574.654
|% 9,94
|
|IMASM
|21,94
|6.139.448
|% 9,92
|
|DEVA
|36,68
|84.233.922
|% -7,47
|
|ALGYO
|35,86
|43.221.049
|% -4,58
|
|DAGHL
|19,99
|599.720
|% -4,54
|
|KUYAS
|6,22
|14.693.049
|% -4,31
|
|SANFM
|37,90
|10.524.598
|% -4,29
|
|THYAO
|42,76
|1.922.143.415
|% 0,90
|
|KRDMD
|16,12
|1.646.823.127
|% 4,13
|
|SISE
|19,59
|1.353.499.335
|% 1,03
|
|EREGL
|33,36
|972.312.680
|% 1,28
|
|SASA
|33,98
|834.868.901
|% 1,13
|
|EKGYO
|2,68
|462.699.323
|% -0,37
|
|KRDMD
|16,12
|1.646.823.127
|% 4,13
|
|YKBNK
|4,78
|434.526.490
|% -1,24
|
|SISE
|19,59
|1.353.499.335
|% 1,03
|
|ZOREN
|2,16
|145.234.932
|% 2,37
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9909
|14,9926
|% 0,32
|
|Euro
|15,7716
|15,7825
|% 0,05
|
|Sterlin
|18,3686
|18,4607
|% -0,07
|
|Frank
|15,0433
|15,1340
|% -0,05
|
|Riyal
|3,9854
|4,0054
|% 0,36
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|-19,75
|
|Altın Gr.
|900
|900
|-5,48
|
|Cumhuriyet
|6.070
|6.161
|-43,00
|
|Tam
|6.040
|6.193
|-41,71
|
|Yarım
|2.919
|2.996
|-20,18
|
|Çeyrek
|1.464
|1.498
|-10,08
|
|Gümüş.Ons
|22,01
|22,04
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|10,67
|10,68
|-0,07
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,98
|