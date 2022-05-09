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***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.05.2022 11:47
***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 01.01.2022 – 31.03.2022 dönemine ilişkin üç aylık konsolide özet finansal tabloları ile ara dönem faaliyet raporu bugün kamuya açıklanmış olup, ilgili dokümanlar, basın bülteni ve bu döneme ilişkin yatırımcı sunumu Şirketimiz internet sitesinde (www.tupras.com.tr) yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.  İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi KAP'da yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027697


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Altın Gr. 900 900 -5,48  
Cumhuriyet 6.070 6.161 -43,00  
Tam 6.040 6.193 -41,71  
Yarım 2.919 2.996 -20,18  
Çeyrek 1.464 1.498 -10,08  
Gümüş.Ons 22,01 22,04 -0,33  
Gümüş Gr. 10,67 10,68 -0,07  
B. Petrol 111 111 -0,98  
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