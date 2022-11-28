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***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.11.2022 18:31
***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirketimiz Yönetim Kurulunda 31 Mart 2021 tarihinden bu yana görev yapmakta olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sn.Tufan Erginbilgiç'in, iş yoğunluğu sebebiyle 31 Aralık 2022 tarihinden geçerli olmak üzere yönetim kurulu üyeliğinden ayrılma talebi Yönetim Kurulumuz tarafından uygun görülmüştür. 
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemizin ayrılması ile boşalacak görev için Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yapılan değerlendirme sonrasında Yönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak, yapılacak ilk Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Şirketimizde C grubu hisseyi temsilen Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Sayın Yunus Elitaş'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak kabul edilmesini teminen SPK'ya uygun görüş talebinde bulunulmasına SPK'dan uygun görüş alınması halinde ilk Genel Kurula kadar Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görevini yürütmesine karar vermiştir. 
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082706


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