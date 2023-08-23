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***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.08.2023 19:10
***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Şirketimize, Sayın Yunus Elitaş'ın 01.09.2023 tarihinden geçerli olmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılacağı ve yerine C grubu hisseyi temsilen Sayın Zekeriya Kaya'nın atanmasının uygun görüldüğü bildirilmiştir.
Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yapılan değerlendirme sonrasında Yönetim Kurulumuz, boşalan yönetim kurulu üyeliğine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi uyarınca, daha önce gündemi belirlenerek açıklanan 26 Eylül 2023 tarihinden sonra toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına tabi olmak ve bu Genel Kurul'a kadar selefinin kalan görev süresini tamamlamak üzerüş talebinde bulunulmasına karar vermiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188821


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