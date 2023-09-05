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***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.09.2023 18:56
***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)le Şirketimizin bağlı ortaklığı Entek Elektrik Üretimi A.Ş tarafından, Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında, depolama tesisi kurmak taahhüdü ile toplam 22 proje ile 1,4 GW ilave kapasite için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) gerçekleştirdiğimiz başvuruları, 12 Mayıs 2023 ve 15 Haziran 2023 tarihli özel durum açıklamaları ile de bunlardan sonuçlanan ön lisans başvurularını kamuoyu ile paylaşmıştık.
Bu ön lisans başvuruları kapsamında EPDK tarafından İdrisyayla RES ve Gökçebel RES olmak üzere sırasıyla 50,4 MW ve 72 MW kurulu gücünde depolamalı rüzgâr enerji santrali kurulumuna dair iki ön lisans başvurumuzun olumlu sonuçlandığı duyurulmuştur.
Yapılan başvurular kapsamında daha önce aldığımız 275,3 MW'lık ön lisanslarımızla birlikte ön lisans alan projelerimizin toplam kurulu gücü 397,7 MW olmuştur.
Değerlendirme süreci devam eden diğer ön lisans başvurularımıza ilişkin gelişmeler paylaşılmaya devam edilecektir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi KAP'da yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191871


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