Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.11.2023 18:51
***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.12.2022- 12.05.2023- 15.06.2023- 05.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

21 Aralık 2022 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile Şirketimizin bağlı ortaklığı Entek Elektrik Üretimi A.Ş tarafından, Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında, depolama tesisi kurmak taahhüdü ile yaklaşık 1,5 GW ilave kapasite için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) gerçekleştirdiğimiz başvurular kapsamında, bugüne kadar toplam 397,7 MW için onay alındığı kamuya açıklanmıştı.
Konuyla ilgili olarak EPDK tarafından yapılan açıklamada Malkara RES ve Mursallı RES olmak üzere sırasıyla 57,6 MW ve 72 MW kurulu gücünde depolamalı rüzgâr enerji santrali kurulumuna dair iki ön lisans başvurumuzun daha olumlu sonuçlandığı duyurulmuş olup, ön lisans alan projelerimizin toplam kurulu gücü 527,3 MW olmuştur.
Değerlendirme süreci devam eden diğer ön lisans başvurularımıza ilişkin gelişmeler paylaşılmaya devam edilecektir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi KAP'da yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221024


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:058.009
Değişim :  -1,04% |  -84,21
Açılış :  8.115  
Önceki Kapanış :  8.094  
En Düşük
7.993 En Yüksek
8.125
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TUREX 38,72 174.744.328 % 10,00  
INGRM 660,00 130.481.156 % 10,00  
AVHOL 45,54 93.530.313 % 10,00  
SAMAT 43,14 97.910.698 % 9,99  
CRFSA 116,70 350.568.773 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 28,8939 28,9306 % 0,09  
Euro 31,7296 31,7725 % -0,03  
Sterlin 36,5310 36,7142 % -0,14  
Frank 32,8760 33,0740 % 0,29  
Riyal 7,6815 7,7200 % -0,02  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 25,00 25,03 % 0,66  
Platin 935,90 937,04 % 0,66  
Paladyum 1.029,29 1.031,85 % 0,66  
Brent Pet. 82,18 82,18 % 0,66  
Altın Ons 2.043,78 2.044,12 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru