***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.12.2022- 12.05.2023- 15.06.2023- 05.09.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar21 Aralık 2022 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile Şirketimizin bağlı ortaklığı Entek Elektrik Üretimi A.Ş tarafından, Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında, depolama tesisi kurmak taahhüdü ile yaklaşık 1,5 GW ilave kapasite için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) gerçekleştirdiğimiz başvurular kapsamında, bugüne kadar toplam 397,7 MW için onay alındığı kamuya açıklanmıştı.Konuyla ilgili olarak EPDK tarafından yapılan açıklamada Malkara RES ve Mursallı RES olmak üzere sırasıyla 57,6 MW ve 72 MW kurulu gücünde depolamalı rüzgâr enerji santrali kurulumuna dair iki ön lisans başvurumuzun daha olumlu sonuçlandığı duyurulmuş olup, ön lisans alan projelerimizin toplam kurulu gücü 527,3 MW olmuştur.Değerlendirme süreci devam eden diğer ön lisans başvurularımıza ilişkin gelişmeler paylaşılmaya devam edilecektir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi KAP'da yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221024BIST