***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.01.2024 18:34
***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Teknik İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sayın İhsan Serdar Kemaloğlu'nun 19 Ocak 2024 tarihinden itibaren emeklilik sebebiyle görevinden ayrılacak olması nedeniyle, Yönetim Kurulu tarafından 22 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, hali hazırda Kırıkkale Rafineri Müdürü olarak görev yapan Sayın Murat Şimşek'in Teknik İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239270
BIST
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18:007.986
En Düşük
|Değişim
|: 1,15%
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|Açılış
|: 7.854
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|: 7.896
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7.775
En Yüksek
8.082
18:0030,1042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1165
|Açılış
|: 30,1000
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|Önceki Kapanış
|: 29,9900
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30,3931
En Düşük
29,7894
18:0032,9707
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0587
|Açılış
|: 32,9200
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|Önceki Kapanış
|: 32,7500
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33,3599
En Düşük
32,8118
18:001.980,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 24,94
|Açılış
|: 1.980,81
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|Önceki Kapanış
|: 1.955,86
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1.995,57
En Düşük
1.942,89
BIST En Aktif Hisseler18:00
|BRKVY
|55,00
|27.167.309
|% 10,00
|
|AYCES
|847,00
|251.176.483
|% 10,00
|
|OZSUB
|27,50
|62.301.779
|% 10,00
|
|AKMGY
|158,60
|36.962.391
|% 9,99
|
|GIPTA
|32,14
|117.726.333
|% 9,99
|
|KRSTL
|12,02
|208.522.577
|% -9,96
|
|BEGYO
|4,41
|463.844.719
|% -9,82
|
|KARYE
|28,56
|153.204.115
|% -7,87
|
|LIDFA
|8,47
|119.450.466
|% -6,41
|
|ATATP
|119,00
|201.987.117
|% -6,30
|
|YKBNK
|22,94
|12.810.929.679
|% -1,55
|
|THYAO
|251,00
|11.530.463.733
|% 1,74
|
|ISCTR
|25,96
|10.054.049.018
|% 0,93
|
|AKBNK
|43,26
|9.523.688.109
|% 5,20
|
|GARAN
|67,80
|4.467.596.819
|% 3,35
|
|YKBNK
|22,94
|12.810.929.679
|% -1,55
|
|ISCTR
|25,96
|10.054.049.018
|% 0,93
|
|AKBNK
|43,26
|9.523.688.109
|% 5,20
|
|EKGYO
|8,19
|1.558.046.802
|% 0,24
|
|SKBNK
|4,66
|545.206.859
|% 1,30
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0984
|30,1042
|% 0,39
|
|Euro
|32,9567
|32,9653
|% -0,19
|
|Sterlin
|38,2411
|38,4329
|% 0,24
|
|Frank
|35,1712
|35,3831
|% 0,36
|
|Riyal
|8,0010
|8,0412
|% 0,34
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,14
|23,17
|% 0,66
|
|Platin
|915,41
|917,53
|% 0,66
|
|Paladyum
|976,56
|983,62
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,46
|78,46
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.045,60
|2.045,83
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:00
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17:59VAKFN
Yüzde 8.76 oranında artışla 4.84 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 318, 286 adet işlem
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17:58EYGYO
Yüzde 6.80 oranında artışla 9.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 328, 990 adet işlem
-
17:56DERHL
Yüzde 7.64 oranında artışla 9.86 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 831, 520 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 147, 24 artarak (% 2.10 ) 7, 159
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PKENT, KBORU, SEKUR, OFSYM, OZSUB, CATES, KUYAS, VRGYO, DOGUB, ANELE