***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Teknik İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sayın İhsan Serdar Kemaloğlu'nun 19 Ocak 2024 tarihinden itibaren emeklilik sebebiyle görevinden ayrılacak olması nedeniyle, Yönetim Kurulu tarafından 22 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, hali hazırda Kırıkkale Rafineri Müdürü olarak görev yapan Sayın Murat Şimşek'in Teknik İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239270BIST