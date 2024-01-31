***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.12.2022- 12.05.2023- 15.06.2023- 05.09.2023 – 29.11.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar21 Aralık 2022 tarihli Özel Durum Açıklamamızda belirtilen bağlı ortaklığımız Entek Elektrik Üretimi A.Ş tarafından, Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında, depolama tesisi kurmak taahhüdü ile yaklaşık 1,5 GW ilave kapasite için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) gerçekleştirilen başvuruların tamamının değerlendirme süreçleri tamamlanmıştır. Son olarak 29 Kasım 2023 tarihinde açıklanan toplam 527,3 MW için alınan onaylara ilave olarak 50 MW Adatoprakpınar GES ve 40 MW Noyan GES olmak üzere toplam 90 MW kurulu gücünde depolamalı Güneş Enerjisi Santrali ve 36 MW kurulu gücünde depolamalı Sarıpınar Rüzgâr Enerji Santralinin kurulumlarına dair ön lisans başvurularımızın da olumlu sonuçlandığı EPDK tarafından duyurulmuştur. Böylece yaklaşık 1,5 GW ilave ön lisans başvurularımızın değerlendirilmesi sonrasında toplam 653,3 MW kapasiteli 11 proje için onay alınmıştır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi KAP'da yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1244051BIST