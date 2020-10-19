***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
19.10.2020 19:06
***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 6. Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.07.2017
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 700.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 18.10.2024
Vade (Gün Sayısı) 2.558
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 4.50
Satış Şekli Yurtdışı Satış
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.10.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi 18.10.2017
Vade Başlangıç Tarihi 18.10.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 700.000.000
İhraç Fiyatı 100
Kupon Sayısı 14
Döviz Cinsi USD
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 18.04.2018 Evet
2 18.10.2018 Evet
3 18.04.2019 Evet
4 18.10.2019 Evet
5 18.04.2020 Evet
6 18.10.2020 Evet
7 18.04.2021
8 18.10.2021
9 18.04.2022
10 18.10.2022
11 18.04.2023
12 18.10.2023
13 18.04.2024
14 18.10.2024
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 18.10.2024
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Ek Açıklamalar
17 Ekim 2017 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tertip ihraç belgesi verilen, itfa tarihi 18 Ekim 2024 olan, 7 yıl vadeli, 700 milyon ABD Doları nominal değerli, %4,50 sabit kupon faiz oranlı Borçlanma Araçlarının yurtdışında yerleşik yatırımcılara satışı 18 Ekim 2017 tarihinde tamamlanmış ve söz konusu Borçlanma Araçları Londra Borsası'na kote edilmiştir. Borçlanma Aracı kupon ödemesine ilişkin Şirketimiz tarafından 15.750.000 USD, ilgili yatırımcı hesaplarına aktarılmak üzere Citibank New York hesabına transfer edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882451
BIST