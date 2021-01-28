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***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

28.01.2021 19:46



***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Tahvil İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.10.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 03.02.2023
Vade (Gün Sayısı) 728
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 05.02.2021
Kupon Sayısı 8

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 07.05.2021 06.05.2021 07.05.2021
2 06.08.2021 05.08.2021 06.08.2021
3 05.11.2021 04.11.2021 05.11.2021
4 04.02.2022 03.02.2022 04.02.2022
5 06.05.2022 05.05.2022 06.05.2022
6 05.08.2022 04.08.2022 05.08.2022
7 04.11.2022 03.11.2022 04.11.2022
8 03.02.2023 02.02.2023 03.02.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.11.2020 tarih ve 71/1400 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 728 gün vadeli, 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, 150 milyon TL başlangıç tutarlı (yatırımcı talebine göre artırılabilir) tahvil ihracına ilişkin talep toplama işleminin 03.02.2021 tarihinde, takasının ise 05.02.2021 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. İşleme İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık edecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905660


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OTKAR 386,20 614.430.776 % 10,00  
FADE 7,59 91.290.490 % 10,00  
ISBIR 4.054,10 2.923.006 % 10,00  
PKENT 1.386,00 2.505.079 % 10,00  
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Tam 2.907 2.982 17,71  
Yarım 1.405 1.442 8,57  
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