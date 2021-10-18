***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 8. Kupon ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.07.2017İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi USDTutar 700.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışıİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 18.10.2024Vade (Gün Sayısı) 2.558Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 4.50Satış Şekli Yurtdışı SatışTertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.10.2017Satışın Tamamlanma Tarihi 18.10.2017Vade Başlangıç Tarihi 18.10.2017Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 700.000.000İhraç Fiyatı 100Kupon Sayısı 14Döviz Cinsi USDSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 18.04.2018 Evet2 18.10.2018 Evet3 18.04.2019 Evet4 18.10.2019 Evet5 18.04.2020 Evet6 18.10.2020 Evet7 18.04.2021 Evet8 18.10.2021 Evet9 18.04.202210 18.10.202211 18.04.202312 18.10.202313 18.04.202414 18.10.2024Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 18.10.2024* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerEk Açıklamalar17 Ekim 2017 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tertip ihraç belgesi verilen, itfa tarihi 18 Ekim 2024 olan, 7 yıl vadeli, 700 milyon ABD Doları nominal değerli, %4,50 sabit kupon faiz oranlı Borçlanma Araçlarının yurtdışında yerleşik yatırımcılara satışı 18 Ekim 2017 tarihinde tamamlanmış ve söz konusu Borçlanma Araçları Londra Borsası'na kote edilmiştir. Borçlanma Aracı kupon ödemesine ilişkin Şirketimiz tarafından 15.750.000 USD, ilgili yatırımcı hesaplarına aktarılmak üzere Citibank New York hesabına transfer edilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971289BIST