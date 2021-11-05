***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSTPRS22312 ISIN KODLU 1,1 Milyar TL Tahvil 3. Kupon ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.10.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 03.02.2023Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSTPRS22312Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 03.02.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 03.02.2021Vade Başlangıç Tarihi 05.02.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.100.000.000Kupon Sayısı 8Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 07.05.2021 06.05.2021 07.05.2021 4,9825 19,9846 21,5345 54.807.499,99 Evet2 06.08.2021 05.08.2021 06.08.2021 5,1889 20,8125 22,4958 57.077.899,99 Evet3 05.11.2021 04.11.2021 05.11.2021 5,0134 20,1088 21,6781 55.147.400 Evet4 04.02.2022 03.02.2022 04.02.20225 06.05.2022 05.05.2022 06.05.20226 05.08.2022 04.08.2022 05.08.20227 04.11.2022 03.11.2022 04.11.20228 03.02.2023 02.02.2023 03.02.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 03.02.2021 tarihinde satışı tamamlanan 1.100.000.000 TL nominal değerli, 24 ay vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli ve vade sonunda anapara ödemeli (ISIN Kodu: TRSTPRS22312) tahvili için 3. Kupon ödemesi bugün yapılmıştır. Söz konusu tahvilin 3. kupon ödemesine ilişkin faiz %5,0134 olarak gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975307BIST