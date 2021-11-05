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***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

05.11.2021 18:30
***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bi


***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSTPRS22312 ISIN KODLU 1,1 Milyar TL Tahvil 3. Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.10.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 03.02.2023
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSTPRS22312
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 03.02.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 03.02.2021
Vade Başlangıç Tarihi 05.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.100.000.000
Kupon Sayısı 8

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 07.05.2021 06.05.2021 07.05.2021 4,9825 19,9846 21,5345 54.807.499,99 Evet
2 06.08.2021 05.08.2021 06.08.2021 5,1889 20,8125 22,4958 57.077.899,99 Evet
3 05.11.2021 04.11.2021 05.11.2021 5,0134 20,1088 21,6781 55.147.400 Evet
4 04.02.2022 03.02.2022 04.02.2022
5 06.05.2022 05.05.2022 06.05.2022
6 05.08.2022 04.08.2022 05.08.2022
7 04.11.2022 03.11.2022 04.11.2022
8 03.02.2023 02.02.2023 03.02.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 03.02.2021 tarihinde satışı tamamlanan 1.100.000.000 TL nominal değerli, 24 ay vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli ve vade sonunda anapara ödemeli (ISIN Kodu: TRSTPRS22312) tahvili için 3. Kupon ödemesi bugün yapılmıştır. Söz konusu tahvilin 3. kupon ödemesine ilişkin faiz %5,0134 olarak gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975307


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