***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSTPRSK2217 ISIN Kodlu 500 Milyon TL TAHVİL 6. Kupon ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Kupon ÖdemesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.10.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 28.11.2022Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSTPRSK2217Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışın Tamamlanma Tarihi 30.11.2020Vade Başlangıç Tarihi 30.11.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000Kupon Sayısı 8Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 01.03.2021 26.02.2021 01.03.2021 4,5899 18,41 19,7218 22.949.500 Evet2 31.05.2021 28.05.2021 31.05.2021 5,1038 20,4712 22,0987 25.518.999,99 Evet3 31.08.2021 27.08.2021 31.08.2021 5,2608 20,8718 22,5577 26.304.000 Evet4 29.11.2021 26.11.2021 29.11.2021 4,7261 19,1668 20,5963 23.630.499,97 Evet5 28.02.2022 25.02.2022 28.02.2022 4,0575 16,2747 17,296 20.287.499,98 Evet6 30.05.2022 27.05.2022 30.05.2022 3,9192 15,7198 16,672 19.596.000 Evet7 29.08.2022 26.08.2022 29.08.20228 28.11.2022 25.11.2022 28.11.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings B+ 24.02.2022 HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimizin 30.11.2020 tarihinde satışı tamamlanan 500.000.000 TL nominal değerli, 24 ay vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli ve vade sonunda anapara ödemeli (ISIN Kodu: TRSTPRSK2217) tahvili için 6. Kupon ödemesi bugün yapılmıştır. Söz konusu tahvilin 6. kupon ödemesine ilişkin faiz %3,9192 olarak gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033421BIST