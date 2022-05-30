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***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

30.05.2022 18:30
***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bi


***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSTPRSK2217 ISIN Kodlu 500 Milyon TL TAHVİL 6. Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.10.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 28.11.2022
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSTPRSK2217
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışın Tamamlanma Tarihi 30.11.2020
Vade Başlangıç Tarihi 30.11.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000
Kupon Sayısı 8

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 01.03.2021 26.02.2021 01.03.2021 4,5899 18,41 19,7218 22.949.500 Evet
2 31.05.2021 28.05.2021 31.05.2021 5,1038 20,4712 22,0987 25.518.999,99 Evet
3 31.08.2021 27.08.2021 31.08.2021 5,2608 20,8718 22,5577 26.304.000 Evet
4 29.11.2021 26.11.2021 29.11.2021 4,7261 19,1668 20,5963 23.630.499,97 Evet
5 28.02.2022 25.02.2022 28.02.2022 4,0575 16,2747 17,296 20.287.499,98 Evet
6 30.05.2022 27.05.2022 30.05.2022 3,9192 15,7198 16,672 19.596.000 Evet
7 29.08.2022 26.08.2022 29.08.2022
8 28.11.2022 25.11.2022 28.11.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings B+ 24.02.2022 Hayır

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 30.11.2020 tarihinde satışı tamamlanan 500.000.000 TL nominal değerli, 24 ay vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli ve vade sonunda anapara ödemeli (ISIN Kodu: TRSTPRSK2217) tahvili için 6. Kupon ödemesi bugün yapılmıştır. Söz konusu tahvilin 6. kupon ödemesine ilişkin faiz %3,9192 olarak gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033421


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Çeyrek 1.568 1.603 9,24  
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