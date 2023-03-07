Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

07.03.2023 18:34
***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırım Yönetim Kurulu Kararı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 275.256.514
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.926.795.598

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, TUPRS, TRATUPRS91E8 275.256.513,99 1.651.539.083,940 600,00000 A Grubu A Grubu, TUPRS, TRATUPRS91E8 Nâma
C Grubu, İşlem Görmüyor, TRETPRS00011 0,01 0,060 600,00000 A Grubu A Grubu, TUPRS, TRATUPRS91E8 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 275.256.514 1.651.539.084,000 600,00000

İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 1.344.242.642
Geçmiş Yıl Karları (TL) 307.296.442


Ek Açıklamalar
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin, 1.651.539.084 TL artırılarak 275.256.514 TL'den 1.926.795.598 TL'ye çıkarılmasına ve sermaye artırımında kullanılacak olan 1.651.539.084 TL'lik tutarın, artırım tarihindeki pay sahiplerine payları oranında (%600) bedelsiz pay olarak dağıtılmasına karar verildiği 14 Şubat 2023 tarihli KAP açıklaması ile duyurulmuştur.
Yönetim Kurulumuz tarafından 7 Mart 2023 tarihli toplantısında sermayeye ilave edilen 1.651.539.084 TL'nin, ilgili hesaplardan Şirket sermaye hesabına aktarıldığının Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporu ile tespit edilmesine istinaden, artırılan 1.651.539.084 TL'lik sermayeyi temsilen paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve esas sözleşmenin sermayeye ilişkin maddesinin yeni şekline uygun görüş verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına ve sonrasında payların dağıtımı için gerekli işlemlerin yapılması amacıyla MKK nezdinde yapılacak başvurular dahil gerekli işlemlerin yürütülmesine karar verilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi KAP'da yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tüpraş_Tadil Metni_SPK.pdf
EK: 2 Article_Association_CMB.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121211


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:055.382
Değişim :  -0,19% |  -10,41
Açılış :  5.439  
Önceki Kapanış :  5.392  
En Yüksek
5.498 En Düşük
5.377
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BLCYT 14,85 93.555.680 % 10,00  
GRNYO 4,40 8.958.192 % 10,00  
SEGYO 2,53 187.583.899 % 10,00  
SOKE 15,62 495.085.254 % 10,00  
MNDRS 8,81 17.650.932 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,9167 18,9295 % 0,18  
Euro 19,9733 19,9806 % -0,95  
Sterlin 22,3310 22,4430 % -1,38  
Frank 20,0184 20,1390 % -0,88  
Riyal 5,0263 5,0515 % 0,13  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.815 1.815 -31,45  
Altın Gr. 1.104 1.104 -17,78  
Cumhuriyet 7.554 7.668 -47,00  
Tam 7.514 7.587 -92,00  
Yarım 3.671 3.713 -44,00  
Çeyrek 1.835 1.856 -23,00  
Gümüş.Ons 20,04 20,06 -0,98  
Gümüş Gr. 12,19 12,21 -0,57  
B. Petrol 83,11 83,11 -3,07  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru