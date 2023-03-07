***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırım Yönetim Kurulu Kararı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 275.256.514Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.926.795.598Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, TUPRS, TRATUPRS91E8 275.256.513,99 1.651.539.083,940 600,00000 A Grubu A Grubu, TUPRS, TRATUPRS91E8 NâmaC Grubu, İşlem Görmüyor, TRETPRS00011 0,01 0,060 600,00000 A Grubu A Grubu, TUPRS, TRATUPRS91E8 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 275.256.514 1.651.539.084,000 600,00000İç Kaynakların Detayı :Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 1.344.242.642Geçmiş Yıl Karları (TL) 307.296.442Ek AçıklamalarŞirketimizin çıkarılmış sermayesinin, 1.651.539.084 TL artırılarak 275.256.514 TL'den 1.926.795.598 TL'ye çıkarılmasına ve sermaye artırımında kullanılacak olan 1.651.539.084 TL'lik tutarın, artırım tarihindeki pay sahiplerine payları oranında (%600) bedelsiz pay olarak dağıtılmasına karar verildiği 14 Şubat 2023 tarihli KAP açıklaması ile duyurulmuştur.Yönetim Kurulumuz tarafından 7 Mart 2023 tarihli toplantısında sermayeye ilave edilen 1.651.539.084 TL'nin, ilgili hesaplardan Şirket sermaye hesabına aktarıldığının Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporu ile tespit edilmesine istinaden, artırılan 1.651.539.084 TL'lik sermayeyi temsilen paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve esas sözleşmenin sermayeye ilişkin maddesinin yeni şekline uygun görüş verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına ve sonrasında payların dağıtımı için gerekli işlemlerin yapılması amacıyla MKK nezdinde yapılacak başvurular dahil gerekli işlemlerin yürütülmesine karar verilmiştir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi KAP'da yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Tüpraş_Tadil Metni_SPK.pdfEK: 2 Article_Association_CMB.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121211BIST