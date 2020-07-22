***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler İzmit Rafineri Müdürlüğü: Güney Mah. Petrol Cad. No: 25/1 41780 Körfez-Kocaeli Telefon : 0 262 316 30 30 Faks : 0 262 316 37 24İzmir Rafineri Müdürlüğü: Atatürk Mah. İnönü Bulvarı No: 52 35800 Aliağa-İzmir Telefon: 0 232 498 55 55 Faks:0 232 498 50 00 - 498 50 01 - 02Kırıkkale Rafineri Müdürlüğü: Altınova Mah. Atatürk Bulvarı No: 186 71480 Hacılar- Bahşili Kırıkkale Telefon: 0 318 261 20 00 (20 Hat) Faks: 0 318 261 20 71 - 261 20 72Batman Rafineri Müdürlüğü: Site Mah. Özgürlük Bulvar No:152 72100 Batman Telefon: 0 488 217 21 00 Faks: 0 488 217 26 81İletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksGenel Müdürlük: Güney Mah. Petrol Cad. No:25 41790 Körfez Kocaeli 0 262 316 30 00 0 262 316 30 10 - 316 30 11Tüpraş İstanbul Şubesi : Lalezar İş Merkezi, Gülbahar Mah. Büyükdere Cad.No 101A 34394 İstanbul-Şişli 0 212 878 90 00 0 212 878 90 10 - 878 90 11Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Şirket tabi olduğu mevzuat uyarınca ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izin, lisans vb.nin alınması kaydıyla, her çeşit ham petrol, petrol ürünleri ve kimyasal ürünleri temin ve rafine etmek, üretilen ve ithal edilen ham petrol, petrol ve kimyasal ürünlerin ihracat dahil her türlü ticari faaliyeti ile beraber üretim ve satış aşamasında depolama ve taşıma faaliyetlerinde ve enerji üretimiyle ilgili her türlü faaliyette bulunmak amacıyla kurulmuştur.Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMEHMET ÖMER KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 26.01.2006 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanlığı Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı-Koç Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Yürütme Komitesi BaşkanıYILDIRIM ALİ KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 27.03.2009 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Koç Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Yürütme Komitesi ÜyesiMUSTAFA RAHMİ KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 04.06.2008 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Koç Holding A.Ş. Şeref Başkanı-Koç Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Yürütme Komitesi ÜyesiSEMAHAT SEVİM ARSEL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 27.03.2009 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Koç Holding Şirketleri Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Yürütme Komitesi ÜyesiLEVENT ÇAKIROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 30.03.2015 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Koç Holding Şirketleri Yönetim Kurulu Üyelikleri/ Koç Holding CEO Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır -EROL MEMİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 26.01.2006 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Koç Holding Şirketleri Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Risk Yönetimi Komitesi ÜyesiYAĞIZ EYÜBOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 04.04.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Koç Holding Şirketleri Yönetim Kurulu Üyelikleri, Enerji Grubu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiZAFER SÖNMEZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 20.03.2019 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Türkiye Varlık Fonu A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdür Evet ÖİB Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır -MUHARREM HİLMİ KAYHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 21.03.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Söktaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741472 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıKAMİL ÖMER BOZER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 21.03.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Koç Holding Şirketleri Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri Coca Cola İçecek, Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş., Mc Donalds Türkiye Hamburger İşletmeleri A.Ş., Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma A.Ş., Söktaş Tekstil A.Ş.?de YKÜ Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741472 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi ÜyesiAYŞE CANAN EDİBOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 21.03.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ING Bank Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741472 Değerlendirildi Hayır Risk Yönetim Komitesi BaşkanıBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiDitaş Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği A.Ş. Ham petrol ve petrol ürünleri taşımacılığı 10000000 7998000 TRY 79,98 Bağlı OrtaklıkOPET Petrolcülük A.Ş. Petrol ürünleri perakende satışı 150000000 60000000 TRY 40 İş OrtaklığıKörfez Ulaştırma A.Ş Hava, deniz, kara ve demiryolu taşımacılığı 250000000 250000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkTüpraş Trading LTD Ham petrol ve petrol ürünleri ticareti 25000000 25000000 USD 100 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861252BIST