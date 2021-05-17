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***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

17.05.2021 19:52



***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Ditaş Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği A.Ş. Ham petrol ve petrol ürünleri taşımacılığı 10000000 7998000 TRY 79,98 Bağlı Ortaklık
OPET Petrolcülük A.Ş. Petrol ürünleri perakende satışı 150000000 60000000 TRY 40 İş Ortaklığı
Körfez Ulaştırma A.Ş Hava, deniz, kara ve demiryolu taşımacılığı 250000000 250000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Tüpraş Trading LTD Ham petrol ve petrol ürünleri ticareti 50000000 50000000 USD 100 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936650


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NTGAZ 10,89 20.430.195 % 10,00  
YBTAS 16.395,10 799.400 % 10,00  
ISBIR 8.552,50 3.634.813 % 10,00  
TURGG 153,10 23.897.859 % 9,99  
FENER 28,44 321.635.801 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,3436 8,3675 % 0,15  
Euro 10,1999 10,2342 % 0,22  
Sterlin 11,8187 11,8780 % 0,87  
Frank 9,2709 9,3268 % 1,15  
Riyal 2,2213 2,2324 % 0,52  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.869 1.870 2,55  
Altın Gr. 502 502 3,42  
Cumhuriyet 3.305 3.355 37,00  
Tam 3.289 3.372 30,26  
Yarım 1.590 1.631 14,64  
Çeyrek 797 815 7,32  
Gümüş.Ons 28,16 28,19 0,00  
Gümüş Gr. 7,56 7,57 0,00  
B. Petrol 68,44 68,44 0,00  
Seans Raporu 18:05
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