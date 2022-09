***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Enerji Yatırımları A.Ş. 127.713.792,22 TRY 46,40Koç Holding A.Ş. 17.471.124,41 TRY 6,35Diğer 130.071.597,36 TRY 47,25ÖİB 0,01 TRY 0,0S 0,01 TRY 275256513.999 TRY 100 İşlem GörüyorC Nama 0,01 TRY 0.001 TRY 0 İşlem GörmüyorBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiDitaş Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği A.Ş. Ham petrol ve petrol ürünleri taşımacılığı 10000000 7998000 TRY 79,98 Bağlı OrtaklıkOPET Petrolcülük A.Ş. Petrol ürünleri perakende satışı 150000000 60000000 TRY 40 İş OrtaklığıKörfez Ulaştırma A.Ş Hava, deniz, kara ve demiryolu taşımacılığı 250000000 250000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkTüpraş Trading LTD Ham petrol ve petrol ürünleri ticareti 50000000 50000000 USD 100 Bağlı OrtaklıkEntek Elektrik Üretimi A.Ş. Elektrik enerjisi üretimi yapmak 950000000 942780000 TRY 99,24 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060379BIST