***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.09.2022 10:59
***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Enerji Yatırımları A.Ş. 127.713.792,22 TRY 46,40
Koç Holding A.Ş. 17.471.124,41 TRY 6,35
Diğer 130.071.597,36 TRY 47,25
ÖİB 0,01 TRY 0,0
S 0,01 TRY 275256513.999 TRY 100 İşlem Görüyor
C Nama 0,01 TRY 0.001 TRY 0 İşlem Görmüyor
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Ditaş Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği A.Ş. Ham petrol ve petrol ürünleri taşımacılığı 10000000 7998000 TRY 79,98 Bağlı Ortaklık
OPET Petrolcülük A.Ş. Petrol ürünleri perakende satışı 150000000 60000000 TRY 40 İş Ortaklığı
Körfez Ulaştırma A.Ş Hava, deniz, kara ve demiryolu taşımacılığı 250000000 250000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Tüpraş Trading LTD Ham petrol ve petrol ürünleri ticareti 50000000 50000000 USD 100 Bağlı Ortaklık
Entek Elektrik Üretimi A.Ş. Elektrik enerjisi üretimi yapmak 950000000 942780000 TRY 99,24 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060379
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