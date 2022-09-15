***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.09.2022 09:33
***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Ditaş Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği A.Ş. Ham petrol ve petrol ürünleri taşımacılığı 10000000 7998000 TRY 79,98 Bağlı Ortaklık
OPET Petrolcülük A.Ş. Petrol ürünleri perakende satışı 150000000 60000000 TRY 40 İş Ortaklığı
Körfez Ulaştırma A.Ş Hava, deniz, kara ve demiryolu taşımacılığı 250000000 250000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Tüpraş Trading LTD Ham petrol ve petrol ürünleri ticareti 50000000 50000000 USD 100 Bağlı Ortaklık
Entek Elektrik Üretimi A.Ş. Elektrik enerjisi üretimi yapmak 950000000 942727458 TRY 99,24 Bağlı Ortaklık
Tüpraş Enerji Girişimleri A.Ş. Enerji Dönüşümüne Yönelik Her Türlü Teknoloji ve Girişim Yatırımları 90000000 90000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063260
BIST
10:273.365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 2,10
|Açılış
|: 3.350
|
|Önceki Kapanış
|: 3.363
|
3.365
En Düşük
3.318
10:2718,2785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0132
|Açılış
|: 18,4030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4080
|
18,2950
En Düşük
18,2446
10:2718,2623
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0028
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3107
En Düşük
18,2334
10:27975,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,30
|Açılış
|: 975,65
|
|Önceki Kapanış
|: 977,94
|
979,74
En Düşük
974,70
BIST En Aktif Hisseler10:25
|COSMO
|50,60
|566.366
|% 10,00
|
|TRCAS
|15,66
|56.562.446
|% 9,97
|
|EMNIS
|56,85
|488.913
|% 9,96
|
|MERKO
|5,92
|22.337.310
|% 9,83
|
|ORCAY
|26,70
|45.700.863
|% 7,23
|
|NTHOL
|10,73
|7.367.046
|% -9,98
|
|VAKBN
|10,39
|27.548.877
|% -9,97
|
|HALKB
|9,94
|69.647.204
|% -9,96
|
|ISGYO
|17,08
|26.175.322
|% -9,96
|
|HKTM
|30,96
|3.567.676
|% -9,95
|
|ISCTR
|8,50
|836.305.896
|% -7,21
|
|ASELS
|34,22
|800.333.182
|% 1,06
|
|AKBNK
|12,17
|710.600.558
|% -4,77
|
|YKBNK
|6,89
|670.396.670
|% -2,68
|
|THYAO
|74,70
|545.592.240
|% 0,74
|
|YKBNK
|6,89
|670.396.670
|% -2,68
|
|ISCTR
|8,50
|836.305.896
|% -7,21
|
|EKGYO
|3,99
|301.302.606
|% 0,25
|
|AKBNK
|12,17
|710.600.558
|% -4,77
|
|ZOREN
|3,23
|156.704.942
|% 2,22
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2672
|18,2785
|% 0,07
|
|Euro
|18,2480
|18,2621
|% -0,02
|
|Sterlin
|20,7846
|20,8888
|% -0,50
|
|Frank
|18,8945
|19,0083
|% -0,16
|
|Riyal
|4,8470
|4,8713
|% -0,04
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.660
|1.660
|-4,90
|
|Altın Gr.
|976
|976
|-1,72
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|-46,00
|
|Tam
|6.625
|6.702
|-10,00
|
|Yarım
|3.228
|3.276
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.638
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,94
|18,96
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,15
|11,17
|-0,11
|
|B. Petrol
|91,52
|91,52
|0,66
|