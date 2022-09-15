Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

15.09.2022 09:33
***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Ditaş Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği A.Ş. Ham petrol ve petrol ürünleri taşımacılığı 10000000 7998000 TRY 79,98 Bağlı Ortaklık
OPET Petrolcülük A.Ş. Petrol ürünleri perakende satışı 150000000 60000000 TRY 40 İş Ortaklığı
Körfez Ulaştırma A.Ş Hava, deniz, kara ve demiryolu taşımacılığı 250000000 250000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Tüpraş Trading LTD Ham petrol ve petrol ürünleri ticareti 50000000 50000000 USD 100 Bağlı Ortaklık
Entek Elektrik Üretimi A.Ş. Elektrik enerjisi üretimi yapmak 950000000 942727458 TRY 99,24 Bağlı Ortaklık
Tüpraş Enerji Girişimleri A.Ş. Enerji Dönüşümüne Yönelik Her Türlü Teknoloji ve Girişim Yatırımları 90000000 90000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063260


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:273.365
Değişim :  0,06% |  2,10
Açılış :  3.350  
Önceki Kapanış :  3.363  
En Yüksek
3.365 En Düşük
3.318
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:25
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
COSMO 50,60 566.366 % 10,00  
TRCAS 15,66 56.562.446 % 9,97  
EMNIS 56,85 488.913 % 9,96  
MERKO 5,92 22.337.310 % 9,83  
ORCAY 26,70 45.700.863 % 7,23  
daha fazla
10:25 Alış Satış %  
Dolar 18,2672 18,2785 % 0,07  
Euro 18,2480 18,2621 % -0,02  
Sterlin 20,7846 20,8888 % -0,50  
Frank 18,8945 19,0083 % -0,16  
Riyal 4,8470 4,8713 % -0,04  
daha fazla
10:25 Alış Satış %  
Altın Ons 1.660 1.660 -4,90  
Altın Gr. 976 976 -1,72  
Cumhuriyet 6.685 6.786 -46,00  
Tam 6.625 6.702 -10,00  
Yarım 3.228 3.276 -5,00  
Çeyrek 1.619 1.638 -3,00  
Gümüş.Ons 18,94 18,96 -0,23  
Gümüş Gr. 11,15 11,17 -0,11  
B. Petrol 91,52 91,52 0,66  
Seans Raporu 10:25
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru