***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.10.2022 10:10
***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Gülbahar Mah. Büyükdere Cad. No: 101/A 34394 Şişli - İstanbul Telefon: 0 212 878 90 00 Faks:0 212 211 30 81-82
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Tüpraş, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. Üretim Tesisleri :
İzmit Rafineri Müdürlüğü: Güney Mah. Petrol Cad. No: 25/1 41780 Körfez-Kocaeli Telefon : 0 262 316 30 30 Faks : 0 262 316 37 24
İzmir Rafineri Müdürlüğü: Atatürk Mah. İnönü Bulvarı No: 52 35800 Aliağa-İzmir Telefon: 0 232 498 55 55 Faks:0 232 498 50 00 - 498 50 01 - 02
Kırıkkale Rafineri Müdürlüğü: Altınova Mah. Küme Evler No : 23 Hacılar Kasabası- Kırıkkale Telefon: 0 318 261 20 00 (20 Hat) Faks: 0 318 261 20 71 - 261 20 72
Batman Rafineri Müdürlüğü: Site Mah. Özgürlük Bulvar No:152 72100 Batman Telefon: 0 488 217 21 00 Faks: 0 488 217 26 81
Entek Elektrik Üretimi A.Ş. Tesisleri:
Azmak 1 HES Evren Mahallesi Azmak Sokak No:37 Mut / MERSİN
Azmak 1 HES Kırkkavak Mahallesi Kırkkavak Sokak No:128 Mut / MERSİN
Kirpilik HES Kırkkavak Mahallesi tepe Arası Sokak No:44 Mut / MERSİN
Damlapınar HES Yukarı Kızılca Köyü Küme Evler 197/4 / KARAMAN
Kepezkaya HES Bucakkışla Köyü No: 113 Merkez / KARAMAN
Kılavuzlu HES Kılavuzlu Mahallesi 88005 Sokak No: 60/A PK: 41 Onikişubat / KAHRAMANMARAŞ
Kumköy HES Ayvacık Yolu Üzeri 15. Km Boyacılı Köyü Kumköy Mahallesi Çarşamba / SAMSUN
Menzelet HES Bulutoğlu Mahallesi Bulutoğlu Menzelet Sokak No: 110/A PK: 41 Onikişubat / KAHRAMANMARAŞ
Süloğlu RES Küçünlü Köyü Mevkii Lalapaşa / EDİRNE
Kocaeli Doğal Gaz Çevrim Santrali Köseköy Mahallesi Yeni Demiryolu Caddesi No:70 41135 Kartepe / KOCAELI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073814
BIST