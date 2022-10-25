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***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

25.10.2022 10:10
***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Gülbahar Mah. Büyükdere Cad. No: 101/A 34394 Şişli - İstanbul Telefon: 0 212 878 90 00 Faks:0 212 211 30 81-82
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Tüpraş, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. Üretim Tesisleri :
İzmit Rafineri Müdürlüğü: Güney Mah. Petrol Cad. No: 25/1 41780 Körfez-Kocaeli Telefon : 0 262 316 30 30 Faks : 0 262 316 37 24
İzmir Rafineri Müdürlüğü: Atatürk Mah. İnönü Bulvarı No: 52 35800 Aliağa-İzmir Telefon: 0 232 498 55 55 Faks:0 232 498 50 00 - 498 50 01 - 02
Kırıkkale Rafineri Müdürlüğü: Altınova Mah. Küme Evler No : 23 Hacılar Kasabası- Kırıkkale Telefon: 0 318 261 20 00 (20 Hat) Faks: 0 318 261 20 71 - 261 20 72
Batman Rafineri Müdürlüğü: Site Mah. Özgürlük Bulvar No:152 72100 Batman Telefon: 0 488 217 21 00 Faks: 0 488 217 26 81
Entek Elektrik Üretimi A.Ş. Tesisleri:
Azmak 1 HES Evren Mahallesi Azmak Sokak No:37 Mut / MERSİN
Azmak 1 HES Kırkkavak Mahallesi Kırkkavak Sokak No:128 Mut / MERSİN
Kirpilik HES Kırkkavak Mahallesi tepe Arası Sokak No:44 Mut / MERSİN
Damlapınar HES Yukarı Kızılca Köyü Küme Evler 197/4 / KARAMAN
Kepezkaya HES Bucakkışla Köyü No: 113 Merkez / KARAMAN
Kılavuzlu HES Kılavuzlu Mahallesi 88005 Sokak No: 60/A PK: 41 Onikişubat / KAHRAMANMARAŞ
Kumköy HES Ayvacık Yolu Üzeri 15. Km Boyacılı Köyü Kumköy Mahallesi Çarşamba / SAMSUN
Menzelet HES Bulutoğlu Mahallesi Bulutoğlu Menzelet Sokak No: 110/A PK: 41 Onikişubat / KAHRAMANMARAŞ
Süloğlu RES Küçünlü Köyü Mevkii Lalapaşa / EDİRNE
Kocaeli Doğal Gaz Çevrim Santrali Köseköy Mahallesi Yeni Demiryolu Caddesi No:70 41135 Kartepe / KOCAELI





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073814


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BIST En Aktif Hisseler17:57
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PENTA 70,40 247.734.957 % 10,00  
HEDEF 11,00 49.733.566 % 10,00  
CANTE 140,80 94.846.983 % 10,00  
DITAS 38,50 25.942.508 % 10,00  
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Frank 18,7623 18,8754 % 0,71  
Riyal 4,9342 4,9590 % 0,01  
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Altın Ons 1.668 1.668 14,84  
Altın Gr. 996 996 7,09  
Cumhuriyet 6.681 6.782 32,00  
Tam 6.690 6.764 6,00  
Yarım 3.260 3.304 3,00  
Çeyrek 1.635 1.655 3,00  
Gümüş.Ons 19,55 19,58 0,22  
Gümüş Gr. 11,67 11,69 0,10  
B. Petrol 93,42 93,42 1,68  
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