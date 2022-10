***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Gülbahar Mah. Büyükdere Cad. No: 101/A 34394 Şişli - İstanbul Telefon: 0 212 878 90 00 Faks:0 212 211 30 81-82Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Tüpraş, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. Üretim Tesisleri :İzmit Rafineri Müdürlüğü: Güney Mah. Petrol Cad. No: 25/1 41780 Körfez-Kocaeli Telefon : 0 262 316 30 30 Faks : 0 262 316 37 24İzmir Rafineri Müdürlüğü: Atatürk Mah. İnönü Bulvarı No: 52 35800 Aliağa-İzmir Telefon: 0 232 498 55 55 Faks:0 232 498 50 00 - 498 50 01 - 02Kırıkkale Rafineri Müdürlüğü: Altınova Mah. Küme Evler No : 23 Hacılar Kasabası- Kırıkkale Telefon: 0 318 261 20 00 (20 Hat) Faks: 0 318 261 20 71 - 261 20 72Batman Rafineri Müdürlüğü: Site Mah. Özgürlük Bulvar No:152 72100 Batman Telefon: 0 488 217 21 00 Faks: 0 488 217 26 81Entek Elektrik Üretimi A.Ş. Tesisleri:Azmak 1 HES Evren Mahallesi Azmak Sokak No:37 Mut / MERSİNAzmak 1 HES Kırkkavak Mahallesi Kırkkavak Sokak No:128 Mut / MERSİNKirpilik HES Kırkkavak Mahallesi tepe Arası Sokak No:44 Mut / MERSİNDamlapınar HES Yukarı Kızılca Köyü Küme Evler 197/4 / KARAMANKepezkaya HES Bucakkışla Köyü No: 113 Merkez / KARAMANKılavuzlu HES Kılavuzlu Mahallesi 88005 Sokak No: 60/A PK: 41 Onikişubat / KAHRAMANMARAŞKumköy HES Ayvacık Yolu Üzeri 15. Km Boyacılı Köyü Kumköy Mahallesi Çarşamba / SAMSUNMenzelet HES Bulutoğlu Mahallesi Bulutoğlu Menzelet Sokak No: 110/A PK: 41 Onikişubat / KAHRAMANMARAŞSüloğlu RES Küçünlü Köyü Mevkii Lalapaşa / EDİRNEKocaeli Doğal Gaz Çevrim Santrali Köseköy Mahallesi Yeni Demiryolu Caddesi No:70 41135 Kartepe / KOCAELIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073814BIST