***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMEHMET ÖMER KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 26.01.2006 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanlığı Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı-Koç Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Bağımsız Üye Değil Yürütme Komitesi BaşkanıYILDIRIM ALİ KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 27.03.2009 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Koç Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye Değil Yürütme Komitesi ÜyesiMUSTAFA RAHMİ KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 04.06.2008 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Koç Holding A.Ş. Şeref Başkanı-Koç Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Bağımsız Üye Değil Yürütme Komitesi ÜyesiSEMAHAT SEVİM ARSEL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 27.03.2009 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Koç Holding Şirketleri Yönetim Kurulu Üyelikleri Bağımsız Üye Değil Yürütme Komitesi ÜyesiLEVENT ÇAKIROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.03.2015 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Koç Holding Şirketleri Yönetim Kurulu Üyelikleri/ Koç Holding CEO Bağımsız Üye Değil -EROL MEMİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 26.01.2006 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Koç Holding Şirketleri Yönetim Kurulu Üyelikleri Bağımsız Üye Değil Risk Yönetimi Komitesi ÜyesiYAĞIZ EYÜBOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 04.04.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Koç Holding Şirketleri Yönetim Kurulu Üyelikleri, Enerji Grubu Başkanı Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiYUNUS ELİTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.03.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112873 Değerlendirildi HayırMUHARREM HİLMİ KAYHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 21.03.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Söktaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112873 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıAYŞE CANAN EDİBOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 21.03.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ING Bank Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112873 Değerlendirildi Hayır Risk Yönetim Komitesi BaşkanıKAMİL ÖMER BOZER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 21.03.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Boyner Holding, Dardanel A.Ş, ve Arçelik A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112873 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126492BIST