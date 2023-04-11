***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Enerji Yatırımları A.Ş. 893.996.545,48 TRY 46,40Koç Holding A.Ş. 122.297.870,88 TRY 6,35Diğer 910.501.181,63 TRY 47,25ÖİB 0,01 TRY 0,0Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 0,01 TRY 1926795597.99 TRY 100 İşlem GörüyorC Nama 0,01 TRY 0.01 TRY 0 İşlem Görmüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136570BIST