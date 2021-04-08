***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
08.04.2021 18:23
***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (Tebliğ) yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelerden:
Yürütme Komitesi'nin 5 üyeden oluşmasına, Başkanlığına Sayın Mehmet Ömer Koç'un, üyeliklerine Sayın Yıldırım Ali Koç, Sayın Mustafa Rahmi Koç, Sayın Semahat Sevim Arsel ve Sayın Caroline Nicole Koç'un getirilmesine, Denetimden Sorumlu Komite'nin 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Muharrem Hilmi Kayhan'ın, üyeliğine Sayın Kamil Ömer Bozer'in getirilmesine, Risk Yönetim Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Ayşe Canan Ediboğlu'nun, üyeliğine Sayın Erol Memioğlu'nun getirilmesine, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Muharrem Hilmi Kayhan'ın, üyeliklerine Sayın Yağız Eyüboğlu'nun ve Sayın Doğan Korkmaz'ın getirilmesine, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Tebliğ uyarınca Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmesine,
Güncellenen komitelerin çalışma esasları Yönetim kurulumuz tarafından incelenmiş, çalışma esaslarının Şirket internet sitesi aracılığıyla kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925605
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|MTRKS
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|
|UTPYA
|21,82
|6.045.798
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|
|TRILC
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|34.118.898
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|
|SNKRN
|41,76
|3.162.050
|% -9,96
|
|IDEAS
|76,05
|3.875.889
|% -9,46
|
|IZFAS
|9,62
|42.334.503
|% -8,64
|
|BJKAS
|10,17
|789.550.627
|% 9,95
|
|GARAN
|6,76
|744.941.747
|% -1,17
|
|KRDMD
|7,43
|657.363.556
|% 0,95
|
|DOHOL
|3,36
|636.281.917
|% 3,38
|
|THYAO
|12,53
|632.852.403
|% -2,49
|
|DOHOL
|3,36
|636.281.917
|% 3,38
|
|EKGYO
|1,93
|329.282.278
|% -2,03
|
|YKBNK
|2,18
|264.831.153
|% -0,91
|
|GARAN
|6,76
|744.941.747
|% -1,17
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|TSKB
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
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|8,1413
|% -0,06
|
|Euro
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|9,7214
|% 0,32
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|Sterlin
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|11,1894
|% -0,25
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|Frank
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|8,8210
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|Riyal
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|Alış
|Satış
|%
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|1.756
|17,64
|
|Altın Gr.
|459
|459
|3,66
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|16,00
|
|Tam
|3.031
|3.107
|16,00
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|7,73
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,87
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,51
|0,35
|
|Gümüş Gr.
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|6,67
|0,07
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