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***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

03.04.2024 18:21
***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (Tebliğ) yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelerden: •Yürütme Komitesi'nin 5 üyeden oluşmasına, Başkanlığına Sayın Mehmet Ömer Koç'un, üyeliklerine Sayın Yıldırım Ali Koç, Sayın Mustafa Rahmi Koç, Sayın Semahat Sevim Arsel ve Sayın Caroline Nicole Koç'un getirilmesine, •Denetimden Sorumlu Komite'nin 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Mehmet Cem Kozlu'nun, üyeliğine Sayın Mine Yıldız Günay'ın getirilmesine, •Risk Yönetim Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Mine Yıldız Günay'ın, üyeliğine Sayın Erol Memioğlu'nun getirilmesine, •Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Şadan Kaptanoğlu Dikici'nin, üyeliklerine Sayın Yağız Eyüboğlu'nun ve Sayın Doğan Korkmaz'ın getirilmesine, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Tebliğ uyarınca Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmesine, •Şirketin Sürdürülebilirlik Komitesi çalışmaları hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmek üzere Sayın Yağız Eyüboğlu ve Sayın İbrahim Yelmenoğlu'nun görevlendirilmesine karar verilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266685


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