***TUREX* *ALKIM* *PEGYO* *TRILC* *MTRKS* *CELHA* *ANHYT* *TRCAS* *ALARK* *ISFIN* *UNTAR* *SAHOL* *PGSUS* *OYAKC* *ARBUL* *EGPRO* *ZOREN* *ESEN* *PRKAB*
14.10.2021 16:02
***TUREX******ALKIM******PEGYO******TRILC******MTRKS******CELHA******ANHYT******TRCAS******ALARK******ISFIN******UNTAR******SAHOL******PGSUS******OYAKC******ARBUL******EGPRO******ZOREN******ESEN******PRKAB******KOZAL******TSGYO******DOBUR******ISCTR******KGYO******ISMEN******BURVA******ADESE******DOHOL******MIPAZ******ATLAS******SISE******DERHL******KERVN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu )
Özet Bilgi SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu
İlgili Şirketler ADESE, ALARK, ALKIM, ANHYT, ARBUL, ATLAS, BURVA, CELHA, DERHL, DOBUR, DOHOL, EGPRO, ESEN, SAHOL, ISFIN, ISMEN, KERVN, KGYO, KOZAL, MTRKS, MIPAZ, OYAKC, PGSUS, PEGYO, TSGYO, TRCAS, TUREX, TRILC, PRKAB, ISCTR, SISE, UNTAR, ZOREN
Sermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU BORSA GRUBU MİKTAR DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet ) * İŞLEM AÇIKLAMA
PAY SENEDİ ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş. TREADSE00015 ADESE E 42.919,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ ALARKO HOLDİNG A.Ş. TRAALARK91Q0 ALARK E 1,504 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. TRAALKIM91E0 ALKIM E 4,550 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TRAANHYT91O3 ANHYT E 0,578 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. TREARBL00016 ARBUL E 1,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TRAATLAS91Q9 ATLAS E 8.000,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ BURÇELİK VANA SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. TREBRVN00018 BURVA E 1,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. TRACELHA91G1 CELHA E 11.315,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. TREDDST00017 DERHL E 1.600,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. TRADOBUR91D3 DOBUR E 1.278.012,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. TRADOHOL91Q8 DOHOL E 0,516 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. TRAEGPRO91E8 EGPRO E 0,336 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. TREESEN00024 ESEN E 13.474,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. TRASAHOL91Q5 SAHOL E 0,734 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. TRAISGEN91P9 ISFIN E 1,492 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TREISMD00011 ISMEN E 1,518 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş TRACEYLN91B0 KERVN E 6.031,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TRAYKGYO91Q7 KGYO E 27.800,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. TREKOAL00014 KOZAL E 2.000,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş. TREMTRK00015 MTRKS E 2.488,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TRAMIPAZ91J8 MIPAZ E 0,684 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. TRAMRDIN91F2 OYAKC E 0,528 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. TREPEGS00016 PGSUS E 3.200,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TRAGLOBL91Q0 PEGYO E 0,081 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TRETSGY00016 TSGYO E 154.623,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ TURCAS PETROL A.Ş. TRATRCAS92E6 TRCAS E 0,178 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş. TRETURX00045 TUREX E 1.580,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş. TRETRLC00022 TRILC E 10.000,500 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. TRASMENS91H3 PRKAB E 3.808.929,000 TL. Nom YASAKLANAN
PAY SENEDİ TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. C GRUBU TRAISCTR91N2 ISCTR E 0,856 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. TRASISEW91Q3 SISE E 0,972 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ ÜNAL TARIM ÜRÜNLERİ İHRACAT VE SANAYİ A.Ş. TRAUNTAR91A9 UNTAR E 1.125,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. TRAZOREN91L8 ZOREN E 0,136 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
(*) Değer : Miktar alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak (,) virgül kullanılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970740
BIST