***TUREX*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***TUREX*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [TUREX]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTureks Turizm Taşımacılık A.Ş., TUREX.E işlem koduyla 08/04/2021 tarihinden itibaren (BUGÜN), Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır. (Baz Fiyat: 12,00 TL, Maksimum Emir Değeri: 2.000.000 TL)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924651BIST