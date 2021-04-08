***TUREX*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
08.04.2021 09:17
***TUREX*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş., TUREX.E işlem koduyla 08/04/2021 tarihinden itibaren (BUGÜN), Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır. (Baz Fiyat: 12,00 TL, Maksimum Emir Değeri: 2.000.000 TL)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924651
BIST
10:341.427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 9,22
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.429
En Düşük
1.422
10:348,1653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0191
|Açılış
|: 8,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,1790
En Düşük
8,1369
10:349,7156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0250
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7362
En Düşük
9,6545
10:34457,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,67
|Açılış
|: 457,99
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
458,73
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler10:32
|MTRKS
|37,26
|89.834
|% 9,98
|
|ARENA
|64,55
|96.747.186
|% 9,97
|
|VAKFN
|26,04
|1.879.984
|% 9,97
|
|NTGAZ
|15,03
|11.746.170
|% 9,95
|
|UMPAS
|1,96
|38.091
|% 9,50
|
|IDEAS
|75,60
|440.824
|% -10,00
|
|UTPYA
|21,82
|3.162.154
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|27.155.565
|% -9,97
|
|MERIT
|220,00
|103.400
|% -8,33
|
|UZERB
|46,50
|37.991
|% -6,78
|
|BJKAS
|9,82
|214.232.521
|% 6,16
|
|DOHOL
|3,33
|200.841.950
|% 2,46
|
|FENER
|37,78
|135.923.066
|% -2,88
|
|GARAN
|6,89
|124.783.429
|% 0,73
|
|EREGL
|15,90
|113.681.360
|% 1,73
|
|DOHOL
|3,33
|200.841.950
|% 2,46
|
|TSKB
|1,40
|48.952.353
|% -0,71
|
|EKGYO
|1,96
|51.963.223
|% -0,51
|
|YGYO
|1,42
|31.404.475
|% 4,41
|
|YKBNK
|2,19
|49.117.335
|% -0,45
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1594
|8,1671
|% 0,26
|
|Euro
|9,7050
|9,7172
|% 0,27
|
|Sterlin
|11,2053
|11,2615
|% 0,39
|
|Frank
|8,7533
|8,8060
|% 0,25
|
|Riyal
|2,1703
|2,1812
|% 0,19
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|6,51
|
|Altın Gr.
|458
|458
|2,81
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.074
|11,00
|
|Tam
|3.015
|3.091
|15,61
|
|Yarım
|1.457
|1.495
|7,55
|
|Çeyrek
|731
|748
|3,77
|
|Gümüş.Ons
|25,29
|25,32
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|0,06
|
|B. Petrol
|62,78
|62,78
|-0,38
|