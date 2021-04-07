***TUREX*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***TUREX*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [TUREX]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarTureks Turizm Taşımacılık payları, 08/04/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Hizmetler, BIST Ulaştırma, BIST İstanbul, ve BIST Halka Arz endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 108.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %21 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiTUREKS TURIZM TASIMACILIK XUTUM 08/04/2021TUREKS TURIZM TASIMACILIK XTUMY 08/04/2021TUREKS TURIZM TASIMACILIK XBANA 08/04/2021TUREKS TURIZM TASIMACILIK XUHIZ 08/04/2021TUREKS TURIZM TASIMACILIK XULAS 08/04/2021TUREKS TURIZM TASIMACILIK XSIST 08/04/2021TUREKS TURIZM TASIMACILIK XHARZ 08/04/2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924304BIST