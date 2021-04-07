***TUREX*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
07.04.2021 16:31
***TUREX*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
İlgili Şirketler [TUREX]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Tureks Turizm Taşımacılık payları, 08/04/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Hizmetler, BIST Ulaştırma, BIST İstanbul, ve BIST Halka Arz endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 108.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %21 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
TUREKS TURIZM TASIMACILIK XUTUM 08/04/2021
TUREKS TURIZM TASIMACILIK XTUMY 08/04/2021
TUREKS TURIZM TASIMACILIK XBANA 08/04/2021
TUREKS TURIZM TASIMACILIK XUHIZ 08/04/2021
TUREKS TURIZM TASIMACILIK XULAS 08/04/2021
TUREKS TURIZM TASIMACILIK XSIST 08/04/2021
TUREKS TURIZM TASIMACILIK XHARZ 08/04/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924304
BIST
17:451.420
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,85
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.402
17:458,1726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0444
|Açılış
|: 8,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,2136
En Düşük
8,1173
17:459,7335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0630
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7730
En Düşük
9,6365
17:45457,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,13
|Açılış
|: 457,16
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
459,02
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler17:45
|CEOEM
|6,60
|82.017.804
|% 10,00
|
|MTRKS
|33,88
|174.245
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,87
|68.800.203
|% 10,00
|
|IDGYO
|10,34
|3.880.760
|% 10,00
|
|FRIGO
|47,14
|32.553.731
|% 9,99
|
|ISKUR
|449.999,90
|450.000
|% -10,00
|
|TRILC
|53,25
|40.389.516
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|3.438.662
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,86
|13.375.773
|% -9,93
|
|SNPAM
|20,04
|125.762
|% -9,07
|
|EKGYO
|1,97
|1.079.679.390
|% 2,60
|
|GARAN
|6,83
|1.034.376.906
|% 0,59
|
|JANTS
|910,70
|916.719.925
|% 2,49
|
|BJKAS
|9,15
|911.373.967
|% 0,55
|
|THYAO
|12,86
|843.606.265
|% 0,78
|
|EKGYO
|1,97
|1.079.679.390
|% 2,60
|
|YKBNK
|2,20
|434.836.115
|% 0,92
|
|GARAN
|6,83
|1.034.376.906
|% 0,59
|
|TSKB
|1,41
|195.677.332
|% 2,17
|
|IHLAS
|0,70
|89.723.415
|% -1,41
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1684
|8,1726
|% 0,55
|
|Euro
|9,7253
|9,7335
|% 0,65
|
|Sterlin
|11,2293
|11,2856
|% 0,15
|
|Frank
|8,7748
|8,8276
|% 0,80
|
|Riyal
|2,1725
|2,1834
|% 0,47
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|-2,57
|
|Altın Gr.
|457
|458
|1,48
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.074
|11,00
|
|Tam
|3.015
|3.091
|15,61
|
|Yarım
|1.457
|1.495
|7,55
|
|Çeyrek
|731
|748
|3,77
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,16
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,02
|
|B. Petrol
|62,48
|62,48
|-0,26
|