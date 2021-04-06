***TUREX*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması
06.04.2021 18:10
***TUREX*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [TUREX]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
05/04/2021
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
22.500.000
Baz Fiyat (TL)
12
İşlem Göreceği Pazar
Ana Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
2.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
08/04/2021
Halka Arz Yöntemi
Borsada (In the Exchange)
Halka Arz Tarihi
01-02/04/2021
Açıklamalar
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.'nin (Şirket) 22.500.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 108.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 22.500.000 TL nominal değerli paylar 08/04/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 12 TL/pay baz fiyat, "TUREX.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 2.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923959
BIST
18:051.421
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -21,47
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.442
|
1.445
En Düşük
1.420
18:058,1469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0448
|Açılış
|: 8,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1660
En Düşük
8,0868
18:059,6741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0829
|Açılış
|: 9,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5600
|
9,6755
En Düşük
9,5657
18:05457,29
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 7,28
|Açılış
|: 457,29
|
|Önceki Kapanış
|: 450,01
|
457,86
En Düşük
449,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SARKY
|15,29
|130.541.308
|% 10,00
|
|NTGAZ
|12,43
|502.607
|% 10,00
|
|TKURU
|228,90
|2.667.006
|% 10,00
|
|KRONT
|66,00
|76.680.298
|% 10,00
|
|MTRKS
|30,80
|217.540
|% 10,00
|
|VAKFN
|25,38
|5.145.518
|% -10,00
|
|IEYHO
|1,17
|44.805.588
|% -10,00
|
|ORMA
|26,10
|1.426.746
|% -10,00
|
|TRILC
|59,15
|76.469.734
|% -9,97
|
|KRTEK
|19,68
|158.838.538
|% -9,97
|
|GARAN
|6,79
|1.201.192.884
|% -1,59
|
|BJKAS
|9,10
|1.173.517.167
|% 9,90
|
|FENER
|38,22
|1.149.778.571
|% 1,22
|
|GUBRF
|76,00
|1.136.535.715
|% -2,50
|
|EKGYO
|1,92
|990.430.239
|% -4,95
|
|GARAN
|6,79
|1.201.192.884
|% -1,59
|
|TSKB
|1,38
|233.367.773
|% -0,72
|
|YKBNK
|2,18
|316.221.912
|% -2,68
|
|BJKAS
|9,10
|1.173.517.167
|% 9,90
|
|IHLAS
|0,71
|63.531.432
|% -2,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1471
|8,1554
|% 0,66
|
|Euro
|9,6576
|9,6724
|% 0,85
|
|Sterlin
|11,2491
|11,3055
|% 0,20
|
|Frank
|8,7002
|8,7526
|% 1,00
|
|Riyal
|2,1648
|2,1757
|% 0,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|15,53
|
|Altın Gr.
|457
|457
|6,94
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.063
|34,00
|
|Tam
|3.000
|3.076
|29,81
|
|Yarım
|1.450
|1.488
|14,43
|
|Çeyrek
|727
|744
|7,21
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,23
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,62
|0,13
|
|B. Petrol
|63,30
|63,30
|1,15
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, ASELS, YKBNK
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, KRDMD, EREGL
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 04 kaybederek (% -0.89 ) 1, 230
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOCO, FRIGO, NTGAZ, UMPAS, SARKY, KRONT, BJKAS, TURGG, MTRKS, TKURU
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : VAKFN, TRILC, EDIP, ADESE, IEYHO, UTPYA, IZFAS, DERHL