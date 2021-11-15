***TUREX* *ETILR* *GARAN* *CEOEM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu
15.11.2021 14:06
***TUREX******ETILR******GARAN******CEOEM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu )
Özet Bilgi SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu
İlgili Şirketler CEOEM, ETILR, TUREX, GARAN
Sermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU BORSA GRUBU MİKTAR DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet ) * İŞLEM AÇIKLAMA
PAY SENEDİ CEO EVENT MEDYA A.Ş. TRECEOM00011 CEOEM E 199.720,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TREEIBG00017 ETILR E 500.961,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş. TRETURX00045 TUREX E 54.791,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. TRAGARAN91N1 GARAN E 72,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
(*) Değer : Miktar alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak (,) virgül kullanılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977713
BIST
18:051.686
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -16,89
|Açılış
|: 1.715
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702
|
1.725
En Düşük
1.682
18:0510,3194
En Yüksek
|Değişim
|: 2,60%
|| 0,2616
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0150
|
10,5087
En Düşük
10,0421
18:0511,6990
En Yüksek
|Değişim
|: 2,30%
|| 0,2629
|Açılış
|: 11,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
11,8997
En Düşük
11,4245
18:05616,38
En Yüksek
|Değişim
|: 2,27%
|| 13,69
|Açılış
|: 616,38
|
|Önceki Kapanış
|: 602,69
|
629,41
En Düşük
601,48
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ESCAR
|25,34
|55.453.942
|% 9,98
|
|ELITE
|19,72
|98.830.432
|% 9,98
|
|BASGZ
|15,67
|579.395.018
|% 9,96
|
|DOBUR
|136,00
|11.487.104
|% 9,94
|
|DIRIT
|4,89
|570.712
|% 9,89
|
|TSPOR
|7,01
|1.032.000.268
|% -9,90
|
|ARASE
|94,60
|89.541.791
|% -9,39
|
|OYLUM
|8,01
|15.305.139
|% -8,56
|
|TSKB
|1,58
|503.202.154
|% -8,14
|
|NUGYO
|10,09
|11.985.293
|% -7,60
|
|GARAN
|12,07
|4.078.214.180
|% 3,78
|
|YKBNK
|3,37
|3.151.501.608
|% -0,59
|
|AKBNK
|7,03
|2.863.038.564
|% 0,86
|
|PETKM
|7,93
|2.410.863.180
|% 0,00
|
|THYAO
|17,66
|1.821.650.403
|% 0,28
|
|YKBNK
|3,37
|3.151.501.608
|% -0,59
|
|SKBNK
|1,16
|497.620.384
|% -6,45
|
|AKBNK
|7,03
|2.863.038.564
|% 0,86
|
|GARAN
|12,07
|4.078.214.180
|% 3,78
|
|TSKB
|1,58
|503.202.154
|% -8,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,2698
|10,3194
|% 2,60
|
|Euro
|11,6605
|11,6990
|% 2,30
|
|Sterlin
|13,7893
|13,8585
|% 2,56
|
|Frank
|11,0485
|11,1150
|% 2,07
|
|Riyal
|2,7385
|2,7523
|% 2,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|-5,23
|
|Altın Gr.
|618
|618
|15,56
|
|Cumhuriyet
|4.071
|4.133
|106,00
|
|Tam
|4.051
|4.153
|105,97
|
|Yarım
|1.958
|2.009
|51,27
|
|Çeyrek
|982
|1.004
|25,63
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|24,99
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|8,28
|8,28
|0,16
|
|B. Petrol
|82,00
|82,00
|-0,05
|