Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
canlı borsa banner
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TUREX* *ETILR* *GARAN* *CEOEM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu

15.11.2021 14:06
***TUREX* *ETILR* *GARAN* *CEOEM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu


***TUREX******ETILR******GARAN******CEOEM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu )

Özet Bilgi SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu
İlgili Şirketler CEOEM, ETILR, TUREX, GARAN

Sermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU BORSA GRUBU MİKTAR DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet ) * İŞLEM AÇIKLAMA
PAY SENEDİ CEO EVENT MEDYA A.Ş. TRECEOM00011 CEOEM E 199.720,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TREEIBG00017 ETILR E 500.961,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş. TRETURX00045 TUREX E 54.791,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. TRAGARAN91N1 GARAN E 72,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN

(*) Değer : Miktar alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak (,) virgül kullanılmaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977713


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.686
Değişim :  -0,99% |  -16,89
Açılış :  1.715  
Önceki Kapanış :  1.702  
En Yüksek
1.725 En Düşük
1.682
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ESCAR 25,34 55.453.942 % 9,98  
ELITE 19,72 98.830.432 % 9,98  
BASGZ 15,67 579.395.018 % 9,96  
DOBUR 136,00 11.487.104 % 9,94  
DIRIT 4,89 570.712 % 9,89  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 10,2698 10,3194 % 2,60  
Euro 11,6605 11,6990 % 2,30  
Sterlin 13,7893 13,8585 % 2,56  
Frank 11,0485 11,1150 % 2,07  
Riyal 2,7385 2,7523 % 2,41  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.858 1.858 -5,23  
Altın Gr. 618 618 15,56  
Cumhuriyet 4.071 4.133 106,00  
Tam 4.051 4.153 105,97  
Yarım 1.958 2.009 51,27  
Çeyrek 982 1.004 25,63  
Gümüş.Ons 24,97 24,99 -0,11  
Gümüş Gr. 8,28 8,28 0,16  
B. Petrol 82,00 82,00 -0,05  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru