***TUREX* *ETILR* *GARAN* *CEOEM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu









***TUREX******ETILR******GARAN******CEOEM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu )Özet Bilgi SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusuİlgili Şirketler CEOEM, ETILR, TUREX, GARANSermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU BORSA GRUBU MİKTAR DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet ) * İŞLEM AÇIKLAMAPAY SENEDİ CEO EVENT MEDYA A.Ş. TRECEOM00011 CEOEM E 199.720,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞENPAY SENEDİ ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TREEIBG00017 ETILR E 500.961,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞENPAY SENEDİ TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş. TRETURX00045 TUREX E 54.791,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞENPAY SENEDİ TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. TRAGARAN91N1 GARAN E 72,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN(*) Değer : Miktar alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak (,) virgül kullanılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977713BIST