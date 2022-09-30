***TUREX* *HALKB* *PKART* *BNTAS* *GARAN* *GLYHO* *ODAS* *EMNIS* *ISCTR* *HEKTS* *OLMK* *IHLAS* *AKFGY* *MTRYO* *INVEO* *TMPOL* *EGEPO* *TCELL* *PEKGY*
30.09.2022 12:08
***TUREX******HALKB******PKART******BNTAS******GARAN******GLYHO******ODAS******EMNIS******ISCTR******HEKTS******OLMK******IHLAS******AKFGY******MTRYO******INVEO******TMPOL******EGEPO******TCELL******PEKGY******IMASM******GRNYO******GEDZA******TMSN******BURCE******VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu )
Özet Bilgi SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu
İlgili Şirketler AKFGY, BNTAS, BURCE, EMNIS, GRNYO, GEDZA, GLYHO, HEKTS, INVEO, IHLAS, IMASM, MTRYO, OLMK, EGEPO, ODAS, PEKGY, PKART, TMPOL, TUREX, TCELL, TMSN, GARAN, HALKB, ISCTR, VAKBN
Sermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU BORSA GRUBU MİKTAR DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet ) * İŞLEM AÇIKLAMA
PAY SENEDİ AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TREAKFG00012 AKFGY E 1,596 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TREBANT00026 BNTAS E 1,875 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş. TRABURCE91G9 BURCE E 1,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TRAEMNIS91E1 EMNIS E 1,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TRAGRNYO91Q5 GRNYO E 0,196 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TREGDZA00015 GEDZA E 3,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. TRAGLMDE91R3 GLYHO E 2,994 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. TRAHEKTS91E4 HEKTS E 0,881 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. TRAGDKYO91Q1 INVEO E 1,047 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ İHLAS HOLDİNG A.Ş. TRAIHLAS91D5 IHLAS E 2,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş. TREIMAS00017 IMASM E 3.940.174,000 TL. Nom YASAKLANAN
PAY SENEDİ OLMK E 2,422 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. TRENSMD00029 EGEPO E 50.000,000 CARET A.Ş. TREPKRT00018 PKART E 533.004,000 TL. Nom YASAKLANAN
PAY SENEDİ TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. TRETMPL00017 TMPOL E 1,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş. TRETURX00045 TUREX E 17.000,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TRATCELL91M1 TCELL E 0,842 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş. TRETUMO00011 TMSN E 1,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. TRAGARAN91N1 GARAN E 1,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. TRETHAL00019 HALKB E 2,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. C GRUBU TRAISCTR91N2 ISCTR E 3,444 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. TREVKFB00019 VAKBN E 1,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
(*) Değer : Miktar alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak (,) virgül kullanılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066305
BIST