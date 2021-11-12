***TUREX* *KCHOL* *CANTE* *VAKFN* *ETILR* *BALAT* *EREGL* *DOBUR* *CEOEM* *ISKPL* *ASELS* *INFO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe









***TUREX******KCHOL******CANTE******VAKFN******ETILR******BALAT******EREGL******DOBUR******CEOEM******ISKPL******ASELS******INFO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler ASELS, BALAT, CANTE, CEOEM, DOBUR, EREGL, ETILR, INFO, ISKPL, KCHOL, TUREX, VAKFNSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***ASELS 1 ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E AYŞE AÇIKBAŞ 316,296BALAT 2 BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E UFUK BAĞLAÇ 7.009,200CANTE 3 ÇAN2 TERMİK A.Ş E TAYFUN BÜYÜK 219.870,000CEOEM 4 CEO EVENT MEDYA A.Ş. E EROL KARA 199.720,000DOBUR 5 DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. E DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A Ş 977.958,000EREGL 6 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. E AYSEL KOYUN 864,810ETILR 7 ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E EROL KARA 4.000,000INFO 8 İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. E TAYFUN BÜYÜK 164.014,000ISKPL 9 IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş. E RAMAZAN USLU 450.000,000KCHOL 10 KOÇ HOLDİNG A.Ş. E NEDİM ERGÜL 15,498TUREX 11 TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş. E EROL KARA 167,000TUREX 12 TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş. E EROL KARA 1.933,000TUREX 13 TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş. E EROL KARA 52.691,000VAKFN 14 VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. E ALEV BÖLÜKBAŞI 53.830,000VAKFN 15 VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. E ENİS BULUT 4.953,750(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977429BIST