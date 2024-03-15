***TUREX* *KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu
15.03.2024 09:26
***TUREX******KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )
İlgili Şirketler [TUREX]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Satış Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUREKS TURİZM TAŞIMAICLIK A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinde sahip olduğumuz 8.797.500 TL nominal değerli D grubu payların, borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi amacıyla düzenlenen Pay Satış Bilgi Formu'nun onaylanması amacıyla 14.03.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurmuş bulunmaktayız.
Kamuoyuna duyurulur
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259007
BIST
'
10:198.889
En Düşük
|Değişim
|: 0,06%
|| 5,21
|Açılış
|: 8.902
|
|Önceki Kapanış
|: 8.884
|
8.867
En Yüksek
8.908
10:1932,2527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1231
|Açılış
|: 32,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6300
|
32,7824
En Düşük
32,0319
10:1935,1561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0455
|Açılış
|: 35,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,5500
|
35,6701
En Düşük
34,8755
10:192.246,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 11,26
|Açılış
|: 2.246,13
|
|Önceki Kapanış
|: 2.234,87
|
2.279,61
En Düşük
2.226,79
BIST En Aktif Hisseler10:18
|KFEIN
|163,00
|50.221.232
|% 9,99
|
|CMENT
|677,50
|4.336.000
|% 9,98
|
|ARTMS
|65,60
|212.427.084
|% 9,97
|
|ALVES
|60,75
|319.746.721
|% 9,95
|
|YONGA
|89,20
|2.144.416
|% 9,52
|
|FONET
|31,20
|25.971.754
|% -9,98
|
|DGATE
|47,48
|10.776.205
|% -8,16
|
|AYES
|45,30
|133.726
|% -7,13
|
|MMCAS
|13,53
|1.114.398
|% -6,11
|
|YAYLA
|20,00
|2.913.080
|% -5,30
|
|EREGL
|45,10
|1.050.773.707
|% 1,71
|
|ASTOR
|100,30
|1.015.291.219
|% -4,66
|
|THYAO
|272,25
|749.506.162
|% 0,18
|
|LMKDC
|38,62
|602.023.702
|% 6,16
|
|PATEK
|188,00
|541.371.161
|% 6,15
|
|ISCTR
|10,44
|254.450.140
|% 0,48
|
|EREGL
|45,10
|1.050.773.707
|% 1,71
|
|ADESE
|2,84
|57.298.157
|% 2,16
|
|LMKDC
|38,62
|602.023.702
|% 6,16
|
|IHLAS
|1,08
|12.366.516
|% 0,93
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2097
|32,2127
|% 0,26
|
|Euro
|35,0844
|35,1021
|% -0,02
|
|Sterlin
|41,2842
|41,4911
|% -0,08
|
|Frank
|36,6192
|36,8027
|% -0,11
|
|Riyal
|8,6394
|8,6828
|% 0,01
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,05
|25,07
|% 0,66
|
|Platin
|932,54
|934,31
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.091,96
|1.095,48
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,27
|85,27
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.167,84
|2.168,13
|% 0,66
|