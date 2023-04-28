***TUREX* *MTRKS* *CANTE* *BIOEN* *AYDEM* *NTGAZ* *QUAGR* *GWIND*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
28.04.2023 17:04
***TUREX******MTRKS******CANTE******BIOEN******AYDEM******NTGAZ******QUAGR******GWIND*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
İlgili Şirketler [AYDEM, BIOEN, CANTE, GWIND, MTRKS, NTGAZ, QUAGR, TUREX]
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Türkçe
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti 8.20. maddesi uyarınca, 02.05.2023 tarihinden itibaren BIST Halka Arz Endeksi kapsamında aşağıdaki değişiklikler yapılacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
AYDEM ENERJI XHARZ 02/05/2023
BIOTREND CEVRE VE ENERJI XHARZ 02/05/2023
CAN2 TERMIK XHARZ 02/05/2023
GALATA WIND ENERJI XHARZ 02/05/2023
MATRIKS BILGI DAGITIM XHARZ 02/05/2023
NATURELGAZ XHARZ 02/05/2023
QUA GRANITE HAYAL YAPI XHARZ 02/05/2023
TUREKS TURIZM TASIMACILIK XHARZ 02/05/2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142961
BIST
18:054.618
En Yüksek
|Değişim
|: -3,58%
|| -171,70
|Açılış
|: 4.800
|
|Önceki Kapanış
|: 4.790
|
4.809
En Düşük
4.578
18:0519,4510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0268
|Açılış
|: 20,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2900
|
19,4665
En Düşük
19,4050
18:0521,4942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0906
|Açılış
|: 22,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,2600
|
21,7427
En Düşük
21,3291
18:051.244,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,43
|Açılış
|: 1.244,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,51
|
1.247,70
En Düşük
1.236,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GOODY
|13,98
|18.589.262
|% 9,99
|
|ULAS
|14,42
|10.964.242
|% 9,99
|
|PAGYO
|26,48
|20.608.887
|% 9,97
|
|AVHOL
|16,21
|14.473.953
|% 9,97
|
|GRTRK
|23,40
|3.140.420
|% 9,96
|
|IMASM
|27,38
|649.114.504
|% -9,99
|
|BRSAN
|119,20
|378.642.849
|% -9,97
|
|IHAAS
|171,60
|6.582.936
|% -9,97
|
|RYSAS
|28,40
|72.356.093
|% -9,96
|
|CEMTS
|39,24
|229.551.961
|% -9,79
|
|EREGL
|33,14
|4.820.062.114
|% 1,59
|
|THYAO
|127,80
|3.375.426.609
|% -2,29
|
|CVKMD
|185,30
|2.706.962.674
|% -0,11
|
|KOPOL
|50,00
|2.095.972.109
|% -2,63
|
|SISE
|36,86
|1.803.523.715
|% -4,51
|
|EREGL
|33,14
|4.820.062.114
|% 1,59
|
|EKGYO
|6,01
|870.823.390
|% -3,22
|
|YKBNK
|9,47
|1.088.133.171
|% -4,73
|
|ISCTR
|10,83
|1.093.935.772
|% -4,16
|
|KOZAL
|18,88
|1.754.280.549
|% -3,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4388
|19,4510
|% 0,14
|
|Euro
|21,4764
|21,4942
|% 0,42
|
|Sterlin
|24,3948
|24,5172
|% 0,70
|
|Frank
|21,7299
|21,8608
|% 0,37
|
|Riyal
|5,1700
|5,1959
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.992
|1.992
|4,19
|
|Altın Gr.
|1.245
|1.245
|2,68
|
|Cumhuriyet
|9.013
|9.149
|16,00
|
|Tam
|9.124
|9.439
|157,00
|
|Yarım
|4.453
|4.589
|51,00
|
|Çeyrek
|2.233
|2.301
|22,00
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,06
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|15,63
|15,65
|0,05
|
|B. Petrol
|80,06
|80,06
|1,84
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -219, 25 kaybederek (% -4.17 ) 5, 041
-
17:57
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EREGL, THYAO, CVKMD
-
17:57XU100
Endeks 4, 594 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 09 altında . İşlem hacmi 40, 571.00 milyon TL de
-
17:57TKFEN
Yüzde -7.10 oranında düşüşle 28.80 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 907, 660 adet işlem
-
17:56TKFEN
Yüzde -6.97 oranında düşüşle 28.84 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 868, 707 adet işlem