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GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TUREX* *PRKAB* *TSKB* *SELVA* *AFYON* *BASGZ* *ISGYO* *LIDER* *SNGYO* *ISSEN* *EGEPO* *GRSEL* *SRVGY* *ITTFH* *BMSTL* *FORMT* *KZBGY* *HUNER* *LIDFA***

05.05.2022 17:01
***TUREX* *PRKAB* *TSKB* *SELVA* *AFYON* *BASGZ* *ISGYO* *LIDER* *SNGYO* *ISSEN* *EGEPO* *GRSEL* *SRVGY* *ITTF


***TUREX******PRKAB******TSKB******SELVA******AFYON******BASGZ******ISGYO******LIDER******SNGYO******ISSEN******EGEPO******GRSEL******SRVGY******ITTFH******BMSTL******FORMT******KZBGY******HUNER******LIDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler AFYON, BASGZ, BMSTL, EGEPO, FORMT, GRSEL, HUNER, ISGYO, ISSEN, ITTFH, KZBGY, LIDER, LIDFA, PRKAB, SELVA, SNGYO, SRVGY, TSKB, TUREX

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
AFYON 1 AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. E AYŞEGÜL ERİKEL 10.000,000
BASGZ 2 BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E AYŞEGÜL ERİKEL 48.470,000
BMSTL 3 BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E AYŞEGÜL ERİKEL 1,000
EGEPO 4 NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. E ÖMER FARUK KAYA 100.000,000
FORMT 5 FORMET METAL VE CAM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ E AYŞEGÜL ERİKEL 90.000,000
GRSEL 6 GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. E SAVAŞ AYDIN 4.000,000
HUNER 7 HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. E ÖMER FARUK KAYA 600.149,000
ISGYO 8 İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ALARA TEOMAN 154.263,000
ISGYO 9 İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E HALUK BAHADIR 270.000,000
ISGYO 10 İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ÖZLEM ERKAN 160.000,000
ISSEN 11 İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş E HAKAN ALTAN 31.653,000
ISSEN 12 İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş E REFİK ALTAN 31.653,000
ITTFH 13 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E ÖMER FARUK KAYA 1.000.000,000
KZBGY 14 KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E BİLAL TUĞRUL 65.000,000
KZBGY 15 KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E BİLAL TUĞRUL 117.551,000
KZBGY 16 KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E BİLAL TUĞRUL 125.000,000
KZBGY 17 KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E FARUK HACIHALİLOĞLU 225.000,000
LIDER 18 LDR TURİZM A.Ş. E ÖMER FARUK KAYA 65.000,000
LIDFA 19 LİDER FAKTORİNG A.Ş. E HAKAN ARSLAN 220.000,000
LIDFA 20 LİDER FAKTORİNG A.Ş. E MUSA KARA 120.000,000
PRKAB 21 TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. E AYŞEGÜL ERİKEL 400,000
PRKAB 22 TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. E SİNAN YURTBAY 19.001,000
SELVA 23 SELVA GIDA SANAYİ A.Ş E ÖMER FARUK KAYA 460.000,000
SNGYO 24 SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E BİLAL TUĞRUL 69.654,000
SNGYO 25 SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E BİLAL TUĞRUL 706.216,000
SNGYO 26 SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E FARUK HACIHALİLOĞLU 2.000.000,000
SNGYO 27 SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ÖZLEM ERKAN 1.222.056,000
SRVGY 28 SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E BİLAL TUĞRUL 2.360,000
SRVGY 29 SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E FARUK HACIHALİLOĞLU 26.000,000
TSKB 30 TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. E BİLAL TUĞRUL 1.000.000,000
TSKB 31 TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. E HALUK BAHADIR 2.500.000,000
TUREX 32 TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş. E ÖMER FARUK KAYA 150.000,000

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAtışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026637


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IMASM 19,96 17.975.836 % 9,97  
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TIRE 16,98 104.439.911 % 9,97  
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Dolar 14,9294 14,9583 % 0,65  
Euro 15,7570 15,8112 % 0,63  
Sterlin 18,3611 18,4532 % 0,32  
Frank 15,0526 15,1433 % 0,21  
Riyal 3,9696 3,9895 % 0,53  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.883 1.884 6,52  
Altın Gr. 905 905 8,20  
Cumhuriyet 6.092 6.184 30,00  
Tam 6.062 6.216 39,70  
Yarım 2.930 3.007 19,21  
Çeyrek 1.470 1.504 9,60  
Gümüş.Ons 22,33 22,37 -0,17  
Gümüş Gr. 10,73 10,74 -0,02  
B. Petrol 112 112 1,10  
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