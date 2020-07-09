***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.07.2020 16:51
***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TURGG]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TURGG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858245
BIST
16:44118.799
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 86,87
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
117.997
16:446,8648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0040
|Açılış
|: 6,8990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8691
En Düşük
6,8526
16:447,7846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0094
|Açılış
|: 7,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,8114
En Düşük
7,7558
16:44399,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,89
|Açılış
|: 399,80
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,97
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|37.864.668
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,32
|12.921.867
|% 9,99
|
|KENT
|917,10
|34.844.097
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,39
|14.842.464
|% 9,98
|
|BERA
|5,29
|93.190.711
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,93
|11.191.694
|% -10,00
|
|PEKGY
|9,62
|77.272.053
|% -9,93
|
|MRGYO
|2,43
|20.272.870
|% -9,67
|
|AYEN
|6,29
|27.899.194
|% -9,63
|
|EDIP
|2,45
|27.882.865
|% -8,92
|
|SISE
|6,60
|3.183.544.726
|% 3,61
|
|THYAO
|11,72
|1.510.254.746
|% 3,63
|
|TRKCM
|4,67
|1.202.887.259
|% 8,35
|
|EKGYO
|2,25
|1.079.226.791
|% -1,32
|
|ODAS
|2,70
|1.010.526.231
|% -0,37
|
|SISE
|6,60
|3.183.544.726
|% 3,61
|
|EKGYO
|2,25
|1.079.226.791
|% -1,32
|
|ODAS
|2,70
|1.010.526.231
|% -0,37
|
|TRKCM
|4,67
|1.202.887.259
|% 8,35
|
|KRDMD
|3,23
|716.885.693
|% -1,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6595
|8,7029
|% 0,42
|
|Frank
|7,2830
|7,3268
|% 0,06
|
|Riyal
|1,8244
|1,8335
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.811
|1,35
|
|Altın Gr.
|400
|400
|1,25
|
|Cumhuriyet
|2.598
|2.619
|13,60
|
|Tam
|2.675
|2.687
|13,90
|
|Yarım
|1.299
|1.315
|6,80
|
|Çeyrek
|650
|658
|3,40
|
|Gümüş.Ons
|18,91
|18,94
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|4,19
|4,19
|0,06
|
|B. Petrol
|43,14
|43,14
|-0,16
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:59CRDFA
Yüzde 4.07 oranında artışla 4.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 369, 338 adet işlem
-
16:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, TCELL, TSKB
-
16:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TRKCM, THYAO, PGSUS
-
16:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 187, 84 artarak (% 0.17 ) 109, 764
-
16:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGCEY, EKIZ, EGCYO, EGCYH