***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2021 15:11
***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TURGG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TURGG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897078
BIST
16:271.491
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -4,08
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.495
|
1.507
En Düşük
1.486
16:277,4058
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0164
|Açılış
|: 7,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4302
En Düşük
7,3562
16:279,0908
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0026
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1201
En Düşük
9,0475
16:27462,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,05
|Açılış
|: 462,75
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
464,58
En Düşük
460,42
BIST En Aktif Hisseler16:26
|DOBUR
|23,32
|2.666.545
|% 10,00
|
|SANFM
|15,40
|1.306.311
|% 10,00
|
|JANTS
|401,20
|268.654.764
|% 9,98
|
|ATSYH
|6,72
|763.080
|% 9,98
|
|SNKRN
|31,76
|1.268.748
|% 9,97
|
|EMNIS
|33,30
|445.836
|% -10,00
|
|KSTUR
|155,70
|465.882
|% -10,00
|
|OLMIP
|10,80
|3.418.027
|% -10,00
|
|GOZDE
|7,75
|247.309.148
|% -9,99
|
|UZERB
|56,20
|607.787
|% -9,72
|
|EKGYO
|2,43
|2.977.305.249
|% 3,40
|
|GUBRF
|69,95
|2.422.826.537
|% -9,68
|
|PETKM
|5,21
|1.580.469.304
|% 4,62
|
|KOZAL
|108,20
|1.380.432.679
|% 1,79
|
|GARAN
|10,19
|1.315.269.577
|% -1,26
|
|EKGYO
|2,43
|2.977.305.249
|% 3,40
|
|PETKM
|5,21
|1.580.469.304
|% 4,62
|
|KARSN
|3,66
|956.754.955
|% 2,52
|
|ISGYO
|2,77
|652.736.305
|% -0,72
|
|YKBNK
|3,05
|670.239.456
|% -0,65
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4054
|7,4144
|% -0,11
|
|Euro
|9,0911
|9,1027
|% 0,10
|
|Sterlin
|9,9979
|10,0481
|% -0,37
|
|Frank
|8,3566
|8,4070
|% -0,34
|
|Riyal
|1,9631
|1,9730
|% -0,44
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.950
|5,50
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-1,40
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.113
|19,00
|
|Tam
|3.049
|3.126
|20,28
|
|Yarım
|1.474
|1.512
|9,81
|
|Çeyrek
|739
|756
|4,90
|
|Gümüş.Ons
|27,37
|27,41
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,01
|
|B. Petrol
|51,87
|51,87
|0,78
|