***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.04.2021 11:01
***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TURGG]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TURGG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924130
BIST
11:171.408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -12,24
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.404
11:178,1643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0361
|Açılış
|: 8,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,1997
En Düşük
8,1173
11:179,6956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0251
|Açılış
|: 9,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7398
En Düşük
9,6365
11:17456,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,66
|Açılış
|: 456,69
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
458,94
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler11:17
|MTRKS
|33,88
|72.605
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,67
|1.479.860
|% 9,98
|
|MRSHL
|285,50
|2.699.832
|% 9,98
|
|TKURU
|251,70
|1.994.635
|% 9,96
|
|GEDIK
|22,54
|18.683.718
|% 9,95
|
|TRILC
|53,25
|31.683.354
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|1.823.648
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,90
|850.025
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,47
|57.756
|% -8,86
|
|MMCAS
|5,75
|28.750
|% -7,26
|
|BJKAS
|9,48
|420.713.653
|% 4,18
|
|KRDMD
|7,46
|346.444.387
|% 1,36
|
|GARAN
|6,77
|290.007.753
|% -0,29
|
|JANTS
|853,10
|237.932.998
|% -4,00
|
|THYAO
|12,93
|214.397.909
|% 1,33
|
|EKGYO
|1,92
|137.193.472
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,16
|121.802.230
|% -0,92
|
|TSKB
|1,37
|64.019.374
|% -0,72
|
|KRDMD
|7,46
|346.444.387
|% 1,36
|
|BJKAS
|9,48
|420.713.653
|% 4,18
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1578
|8,1643
|% 0,44
|
|Euro
|9,6860
|9,6956
|% 0,26
|
|Sterlin
|11,2537
|11,3102
|% 0,36
|
|Frank
|8,7564
|8,8092
|% 0,59
|
|Riyal
|2,1744
|2,1854
|% 0,56
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|-6,07
|
|Altın Gr.
|457
|458
|1,56
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.063
|34,00
|
|Tam
|3.000
|3.076
|29,81
|
|Yarım
|1.450
|1.488
|14,43
|
|Çeyrek
|727
|744
|7,21
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|24,98
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,00
|
|B. Petrol
|62,92
|62,92
|0,18
|