***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 11:01
***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TURGG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TURGG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929924
BIST
12:571.345
En Yüksek
|Değişim
|: -1,45%
|| -19,80
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.337
12:578,1929
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,0857
|Açılış
|: 8,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2076
En Düşük
8,0986
12:579,8587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0898
|Açılış
|: 9,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8722
En Düşük
9,7531
12:57469,03
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 5,21
|Açılış
|: 469,03
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
469,51
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler12:57
|BASCM
|11,66
|65.016
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,07
|7.558.270
|% 9,52
|
|FENER
|34,96
|76.226.625
|% 9,25
|
|JANTS
|766,80
|51.417.845
|% 8,08
|
|OZRDN
|7,67
|50.146
|% 7,72
|
|BJKAS
|9,00
|9.779.760
|% -10,00
|
|ANELE
|4,46
|86.425.422
|% -9,90
|
|YAYLA
|2,86
|10.143.050
|% -9,78
|
|BNTAS
|5,02
|40.437.868
|% -9,39
|
|DIRIT
|5,00
|28.590
|% -9,09
|
|PETKM
|6,43
|692.425.829
|% -2,13
|
|KRDMD
|7,17
|341.644.204
|% -0,42
|
|THYAO
|11,09
|250.191.751
|% -0,63
|
|KOZAL
|107,60
|234.930.795
|% -1,28
|
|YKBNK
|2,07
|227.093.070
|% -2,36
|
|ODAS
|2,48
|189.408.666
|% -8,82
|
|EKGYO
|1,83
|119.717.520
|% -0,54
|
|PEKGY
|1,46
|60.684.826
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,08
|29.597.840
|% -1,82
|
|IHLGM
|1,01
|26.722.315
|% 0,00
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1848
|8,1929
|% 1,06
|
|Euro
|9,8464
|9,8587
|% 0,92
|
|Sterlin
|11,3797
|11,4368
|% 0,97
|
|Frank
|8,8947
|8,9483
|% 0,83
|
|Riyal
|2,1774
|2,1884
|% 1,01
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-0,79
|
|Altın Gr.
|468
|468
|4,66
|
|Cumhuriyet
|3.099
|3.146
|38,00
|
|Tam
|3.082
|3.161
|39,74
|
|Yarım
|1.489
|1.529
|19,22
|
|Çeyrek
|747
|765
|9,61
|
|Gümüş.Ons
|25,83
|25,86
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|0,07
|
|B. Petrol
|65,72
|65,72
|-0,85
|